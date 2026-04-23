    • 23 de abril de 2026 - 14:46

    Comenzó la venta de entradas para el Turismo Nacional en el Circuito San Juan Villicum: van desde los $15 mil

    El Turismo Nacional se correrá el 2 y 3 de mayo. Las entradas van desde los 15 mil a los 40 mil pesos.

    El Turismo Nacional vuelve a San Juan y el Circuito San Juan Villicum será el epicentro de la actividad.&nbsp;

    El Turismo Nacional vuelve a San Juan y el Circuito San Juan Villicum será el epicentro de la actividad. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Después de que el Turismo Carretera copara las tribunas de El Zonda hace unas semanas, la cuenta regresiva del TN ya comenzó en el Circuito San Juan Villicum. Con la confirmación de una nueva fecha del Turismo Nacional, se habilitó oficialmente la venta de entradas para un fin de semana que promete velocidad, adrenalina y tribunas colmadas.

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    El evento se disputará el sábado 2 y domingo 3 de mayo, y reunirá a pilotos y equipos en uno de los escenarios más convocantes del automovilismo argentino.

    Venta de entradas

    Las entradas ya están disponibles y tendrán validez para ambas jornadas. Los precios fueron fijados en $15.000 para la tribuna general, mientras que el acceso a boxes costará $40.000. También se habilitó un sector de estacionamiento para motorhome con zona de acampe, con un valor de $20.000, aunque este servicio no incluye el ingreso al circuito.

    Desde la organización remarcaron la importancia de verificar correctamente el sector elegido antes de concretar la compra, ya que no se aceptarán cambios ni devoluciones una vez finalizada la operación. Los interesados podrán adquirirlas en Autoentrada.com, haciendo click AQUÍ

    En cuanto a las condiciones de ingreso, los menores de hasta 10 años inclusive podrán acceder sin costo al sector general, siempre que estén acompañados por un adulto. A partir de los 11 años deberán abonar entrada. Además, jubilados y personas con discapacidad tendrán acceso gratuito a la tribuna general, presentando la documentación correspondiente.

    Con este nuevo evento, San Juan vuelve a consolidarse como una plaza clave del deporte motor nacional, en un fin de semana que promete combinar espectáculo, turismo y pasión fierrera en el Villicum

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