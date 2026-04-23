Se conoció el parte médico de Lamine Yamal: se pierde la temporada pero, ¿llega al Mundial?

Lamine Yamal podrá estar en el Mundial. El futbolista del FC Barcelona sufre un a lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda que le hace despedirse de lo que resta de temporada española, pero podrá estar en la lista de Luis de la Fuente en mayo.

El futbolista centrará su recuperación en la cita mundialista, donde todos los focos estarán sobre él.

El jugador cayó al suelo este miércoles tras marcar el penal que dio la victoria al Barça en el partido de Liga frente al Celta de Vigo, y aunque se marchó por su propia cuenta del terreno de juego, el calendario hizo saltar las alarmas: apenas un mes para que termine el campeonato nacional y medio más para que comience el Mundial. Se trata de la estrella de la Selección de España.

Lo que ya se daba por seguro es que se perdería el Clásico, que se disputa en el Camp Nou el 10 de mayo. Se trata sin embargo de un partido intrascendente a efectos de clasificación, ya que el Barcelona tiene una holgada ventaja sobre el Real Madrid. Tanto es así que en ese choque podría haber ganado ya el campeonato nacional o bien hacerlo tras el pitido final.

El jugador del FC Barcelona expresó su deseo de ser campeón del mundo con España en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

España debuta el 15 de junio

Con la temporada terminada para Lamine, puede afirmarse que se trató del año de su consagración, con la dificultad añadida de un inicio marcado por una pubalgia. A pesar de su buen rendimiento, en especial este último tramo hasta su lesión, el Barcelona no mejorará la pasada temporada, eliminado de Copa en semifinales y de la Champions en cuartos, en ambos casos ante el Atlético de Madrid.

España debuta en el Mundial el 15 de junio, en Atlanta, Estados Unidos, frente a Cabo Verde, juega su segundo partido el 21 en la misma sede frente a Arabia Saudí y cierra la fase de grupos el 26 en Guadalajara, México, frente a Uruguay. Si pasa primera, se garantiza a priori cruces más favorables. Si lo hace segunda, probablemente tenga que vérselas ya en dieciseisavos con Argentina, que defiende título.

La lista de Luis de la Fuente

Luis de la Fuente confía en poder contar también con Nico Williams, otra ala del equipo y principal amenaza ofensiva junto con Lamine y Mikel Oyarzabal. Williams también comenzó la campaña con una pubalgia, pero al contrario que Yamal, aún se resiente. Es ahora cuando está empezando a jugar sus primeros partidos en el Athletic Club sin dolor, recuperando la forma.

El seleccionador tendría hoy serios problemas para confeccionar la lista. Fabián Ruiz ha vuelto a jugar recientemente con el PSG después de lesión, así como con el City el Balón de Oro Rodrigo Hernández. Los dos están lejos de su nivel. En la enfermería está otro hombre clave del centro del campo, Mikel Merino, ausencia también muy sensible para el Arsenal en un momento crítico para el equipo de Londres.