San Martín vs Chicago: reconocido periodista dijo que el árbitro "se hizo el distraído" porque San Juan "es la tierra donde nació Tapia"

Las repercusiones por la suspensión del partido entre San Martín de San Juan y Nueva Chicago siguen sumando capítulos. Esta vez fue el reconocido periodista deportivo Daniel Cacioli , especialista en el fútbol de ascenso, quien cuestionó duramente el accionar del árbitro y deslizó sospechas sobre el contexto en el que se tomó la decisión.

Tras la suspensión del partido, cómo fue la agresión al arquero de Nueva Chicago y el enojo de los hinchas de San Martín

Durante su programa, Cacioli aseguró que el juez Federico Benítez demoró demasiado la suspensión del encuentro tras el incidente que involucró al arquero de Nueva Chicago, Facundo Masuero .

"En San Juan el árbitro se hizo el distraído", lanzó el periodista. Luego fue más allá y vinculó la situación con la provincia y con dirigentes del fútbol argentino.

"¿Por qué? Porque es San Juan. Porque es el club de Miadosqui que está con la Selección. Porque es la tierra donde nació Tapia", expresó. No obstante, aclaró: "Yo descreo que Tapia haya levantado un teléfono para decir nada".

Cacioli sostuvo que la decisión de suspender el encuentro debió haberse tomado inmediatamente después del incidente denunciado por Masuero y cuestionó la espera de casi una hora para resolver el futuro del partido.

El periodista también puso en duda la evaluación médica realizada en San Juan. "¿Qué va a decir el de San Juan? No, no tiene nada", manifestó al referirse al informe emitido por profesionales que atendieron al arquero en el Hospital Rawson.

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Sin embargo, según consta en el informe elevado por Benítez a la Asociación del Fútbol Argentino, ninguno de los integrantes del cuerpo arbitral observó ni escuchó una explosión en el momento del hecho denunciado por el futbolista.

Además, el parte médico firmado por el neurocirujano Facundo Ortiz indicó que Masuero ingresó con un traumatismo encéfalo craneano leve, que la tomografía realizada no detectó lesiones agudas y que podía retomar la actividad normalmente.

Mientras tanto, el caso quedó en manos del Tribunal de Disciplina de AFA. Allí se analizarán los informes y antecedentes antes de definir qué ocurrirá con el segundo tiempo pendiente del encuentro que San Martín ganaba 1-0 al momento de la suspensión.