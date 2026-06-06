    • 6 de junio de 2026 - 18:48

    Bochornosa suspensión en San Martín: el partido, el único gol y la agresión al arquero de Nueva Chicago, en imágenes.

    Todas las imágenes de un encuentro escandaloso en el estadio Hilario Sánchez, en Concepción.

    El festejo del único gol del encuentro.

    El festejo del único gol del encuentro.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo
    san martin nueva chicago2026 suspendido (1)
    san martin nueva chicago2026 suspendido (2)
    san martin nueva chicago2026 suspendido (3)
    san martin nueva chicago2026 suspendido (4)
    san martin nueva chicago2026 suspendido (5)
    san martin nueva chicago2026 suspendido (6)
    san martin nueva chicago2026 suspendido (7)
    san martin nueva chicago2026 suspendido (8)
    san martin nueva chicago2026 suspendido (9)
    san martin nueva chicago2026 suspendido (11)
    san martin nueva chicago2026 suspendido (12)
    san martin nueva chicago2026 suspendido (13)
    • Fotos: Diario de Cuyo.

    Leé además

    Facundo Masuero. Foto: Diario de Cuyo.

    Qué dice el parte médico de Facundo Masuero, el arquero de Nueva Chicago agredido en Concepción
    El arquero Facundo Masuero cuando era trasladado por la ambulancia.

    Tras la suspensión del partido, cómo fue la agresión al arquero de Nueva Chicago y el enojo de los hinchas de San Martín
    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Facundo Masuero tras la agresión.

    Escándalo en Concepción: suspendieron San Martín-Nueva Chicago tras la agresión al arquero Masuero

    Titular. Manuel Cocca se ganó su lugar en la zaga de San Martín, que este sábado recibe a Nueva Chicago por la fecha 17 de la Primera Nacional.

    San Martín recibe a Chicago con la necesidad de volver a ilusionar a su gente

    Victoria. San Martín ganó el clásico en su último partido como local y buscará repetir este sábado ante Nueva Chicago.

    San Martín define todo para recibir a Nueva Chicago en el Pueblo Viejo

    Apurado. Seba Jaurena escapa a la presión de Temperley. San Martin pagó muy caro el primer tiempo que regaló y no alcanzó la reacción del complemento.

    San Martín regaló un tiempo y se quedó sin nada frente a Temperley