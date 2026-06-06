Bochornosa suspensión en San Martín: el partido, el único gol y la agresión al arquero de Nueva Chicago, en imágenes.

san martin nueva chicago2026 suspendido (1)
san martin nueva chicago2026 suspendido (2)
san martin nueva chicago2026 suspendido (3)
san martin nueva chicago2026 suspendido (4)
san martin nueva chicago2026 suspendido (5)
san martin nueva chicago2026 suspendido (6)
san martin nueva chicago2026 suspendido (7)
san martin nueva chicago2026 suspendido (8)
san martin nueva chicago2026 suspendido (9)
san martin nueva chicago2026 suspendido (11)
san martin nueva chicago2026 suspendido (12)
san martin nueva chicago2026 suspendido (13)
- Fotos: Diario de Cuyo.