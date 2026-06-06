Qué dice el parte médico de Facundo Masuero, el arquero de Nueva Chicago agredido en Concepción

La principal incógnita tras la suspensión del partido entre San Martín de San Juan y Nueva Chicago era el estado de salud de Facundo Masuero. Horas después del incidente, se conoció el parte médico oficial del arquero visitante.

Según el informe difundido por los profesionales que lo atendieron, el futbolista ingresó al centro asistencial con un traumatismo encéfalo craneano (TEC) leve, aparentemente relacionado con la explosión de un elemento de pirotecnia ocurrida al término del primer tiempo en el estadio Hilario Sánchez.

Como parte de la evaluación médica, a Masuero se le practicó una tomografía computada de cerebro. El resultado fue tranquilizador: el estudio arrojó parámetros normales y no detectó lesiones neuroquirúrgicas agudas.

El parte agrega que el jugador "puede retomar actividad normalmente sin necesidad de internación", descartando en principio consecuencias de gravedad derivadas del episodio que motivó su traslado en ambulancia.

La agresión se produjo cuando finalizaban los primeros 45 minutos del encuentro. En medio de la salida de los equipos hacia los vestuarios, el arquero alertó sobre una lesión y debió recibir asistencia médica inmediata. Desde ese momento se especuló con que un petardo o algún elemento de pirotecnia había explotado cerca suyo o que una partícula había impactado en su cuerpo.

Mientras Masuero era evaluado en el centro de salud, en el estadio se mantenía la expectativa sobre una eventual reanudación del partido. Sin embargo, finalmente el árbitro decidió suspender el encuentro cuando San Martín ganaba 1 a 0 con gol de Jaurena.

Aunque el parte médico resultó favorable para el futbolista, ahora la atención está puesta en la investigación para determinar cómo se produjo el incidente, identificar al responsable del lanzamiento de la pirotecnia y conocer las posibles sanciones que podrían derivarse de un episodio que terminó opacando una jornada que se desarrollaba con normalidad en Concepción.