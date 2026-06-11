Urquiza cayó ante Sparta y definirá el pase en el tercer juego de playoff

Serie igualada para el Atlético Urquiza de San Juan en la Liga Federal en el mano a mano con Sparta de Villa María. El elenco cordobés ganó el segundo juego de local por 64-58 y forzó el definitorio tercer partido. Un desafío más para las Panteras de la calle Cortínez que intentarán avanzar en la Conferencia Centro A.

El juego comenzó muy disputado y la paridad fue una constante desde el salto inicial. Emanuel Cabañas y Santiago Nesman se mostraron efectivos en ofensiva para Urquiza, mientras que del otro lado Genaro Martínez, Stefano Bachiochi y Marco Cepo respondieron con rápidas transiciones para sostener la localía.

El elenco sanjuanino mantuvo intensidad defensiva, aunque Sparta encontró soluciones a través de los tiros desde el perímetro. En ataque, Urquiza apostó por las salidas rápidas y una circulación prolija que le permitió mantenerse en partido durante todo el primer parcial. Sin embargo, un triple de Jeremías Andrada sobre el cierre dejó el marcador igualado en 21 puntos al finalizar el cuarto inicial.

En el segundo segmento, Santino Piaggio se mostró letal desde la línea de tres puntos y comenzó a generar una diferencia favorable para los cordobeses. Sparta encontró continuidad ofensiva de la mano de Abel Aristimuño y Bachiochi, quien siguió castigando desde el perímetro y lideró una racha de buen goleo.

Por Urquiza, Santiago Nesman sostuvo un trabajo ordenado y efectivo que le permitió alcanzar momentáneamente la igualdad. Pero, los locales aprovecharon varios errores no forzados del elenco sanjuanino para volver a despegarse en el marcador. Urquiza intentó reforzar la recuperación de la posesión, pero tuvo dificultades para concretar sus ataques cerca del aro. Con mayor efectividad en los momentos clave, Sparta logró inclinar la balanza a su favor y se fue al descanso largo arriba por 37 a 32.

El tercer cuarto comenzó con un claro dominio de Sparta, que ajustó su planteo defensivo para neutralizar el ataque de Urquiza. Con mayor solidez en ambos costados de la cancha, el conjunto cordobés logró ampliar la diferencia con mejores llegadas a la zona pintada. Renzo Baudino apareció en momentos clave para sostener la ventaja local y obligó al elenco sanjuanino a redoblar esfuerzos en busca de la remontada. A su vez, Marco Cepo continuó siendo una amenaza desde el perímetro y, con su efectividad en los tiros de larga distancia, llevó la diferencia a doce puntos.

URQUIZA LUCHO

Urquiza no bajó los brazos y encontró respuestas en Emanuel Cabañas y Facundo Bustos, quienes acapararon el protagonismo para recortar la desventaja y mantener a su equipo en partido. El cierre del tercer segmento se vivió con intensidad, aunque Sparta logró conservar la ventaja para finalizar el parcial arriba por 52 a 47.

En el último cuarto, los dirigidos por Sergio Cabañas intentaron acomodarse en el juego y fueron en busca de la remontada. A pocos dobles de alcanzar la igualdad, Urquiza generó situaciones claras cerca del aro, aunque no logró alcanzar esos puntos. Mientras tanto, Sparta se mantuvo firme en la ventaja construida durante el encuentro y manejó el ritmo del partido.

Un triple de Pedro Amorós devolvió la ilusión al conjunto sanjuanino cuando el reloj comenzaba a jugar un papel determinante. A falta de tres minutos para el cierre, Sparta endureció su defensa y logró anular varias ofensivas importantes de Urquiza, obligando a Emanuel Cabañas a buscar soluciones desde larga distancia.

En los instantes decisivos, el elenco cordobés mostró mayor solidez para sostener la diferencia. Urquiza repartió sus ataques entre Santiago Nesman y Emanuel Cabañas, pero la acumulación de faltas le permitió a Sparta sumar desde la línea de libres. Allí apareció Renzo Baudino para sellar el resultado y asegurar la victoria local por 64 a 58.

Con este resultado, la serie quedó igualada y se definirá en un tercer y decisivo encuentro, que se disputará este jueves 11 de junio a las 21.30 en la cancha de Sparta y otorgará el pasaje a la próxima instancia de la competencia en la Conferencia Centro “A” de la Liga Federal.

Fuente: Prensa Urquiza.