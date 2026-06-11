¡Dale play! El repaso por las canciones más emblemáticas en la historia de los mundiales de fútbol

En la historia de los Mundiales, la música siempre ha jugado un papel fundamental. Y es que cada edición de este torneo viene acompañada de una canción oficial que va mucho más allá del marketing: genera identidad, captura la esencia del país anfitrión y pone a bailar a millones.

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Hoy, la megafiesta futbolística que se vivirá entre México, Estados Unidos y Canadá ya tiene su propio pulso y suena al ritmo de "Dai Dai", a cargo de Shakira y Burna Boy, decididos a incrustar nuevamente sus coros en la memoria colectiva del planeta.

Aunque hoy nos parezca inimaginable concebir la historia de los Mundiales sin su respectivo himno, en realidad se trata de una tradición prácticamente nueva. Todo comenzó hace poco más de tres décadas en Italia 1990, la primera edición en la que la FIFA decidió adoptar una melodía oficial, marcando un histórico pitazo inicial musical con la inolvidable “Un'estate italiana (Notti magiche)” de Edoardo Bennato y Gianna Nannini, en paralelo a la icónica “To Be Number One” del Giorgio Moroder Project.

Ricky Martin redefinió para siempre el concepto musical en Francia 1998. Armado con la explosividad de esa base de metales trompeteros y un ritmo icónico del boom latino de los años 90, el puertorriqueño construyó un tesoro pop que, de fondo, impuso una poderosa letra sobre el amor, el empoderamiento y la resiliencia. En el coro se esconde una magistral analogía entre pelear por ganar un partido en la cancha y la negativa a rendirse en la vida diaria.

Embed - La Copa De La Vida (La Canción Oficial De La Copa Mundial, Francia '98) Spanish (Spanglish)

“The Time of Our Lives”

Para la edición de Alemania 2006, la música de los Mundiales dio un giro sorpresivo que pocos esperaban. Dejando atrás los ritmos tropicales que habían dominado las justas anteriores, se optó por añadir un toque de solemnidad, elegancia lírica y nostalgia al entregar la responsabilidad vocal al cuarteto clásico Il Divo, apoyado por Toni Braxton.

Embed - The Time of Our Lives (The Official Song of the 2006 FIFA World Cup Germany) (Global / Int...

“Waka Waka (This Time for Africa)”

Si hablamos de verdaderos emblemas sonoros que paralizan el planeta, existe uno que incluso trascendió a los manuales de récords. A quince años de su lanzamiento, este monumental tema de Shakira y Freshlyground no solo definió el folclórico espíritu de los Mundiales en 2010, sino que sigue dominando sin esfuerzo la era digital.

Embed - Waka Waka (Esto es Africa) (Cancion Oficial de la Copa Mundial de la FIFA Sudafrica 2010)

“We Are One (Ole Ola)”

Cuando la gran fiesta de los Mundiales regresó a Sudamérica para la inolvidable edición de Brasil 2014, el termómetro volvió a calentarse asegurando un hit masivo. Pitbull, Jennifer Lopez y la estrella local Claudia Leitte sumaron fuerzas en la inauguración para darle vida a "We Are One", una digna celebración sonora al calor de la batucada brasileña.

Embed - We Are One (Ole Ola) [The Official 2014 FIFA World Cup Song] (Olodum Mix)

"Live ive It Up"

La canción oficial del Mundial de Rusia 2018 fue «Live It Up», interpretada por el cantante de reguetón Nicky Jam, en colaboración con el actor y rapero Will Smith y la cantante kosovar Era Istrefi. El tema fue producido por el reconocido DJ Diplo.