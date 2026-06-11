    • 11 de junio de 2026 - 10:41

    México vs Sudáfrica, partido inaugural del Mundial 2026: dónde verlo y conocé uno a uno los integrantes de cada selección

    Hoy se pone en marcha la gran fiesta del fútbol mundial.

    México vs Sudáfrica, partido inaugural del Mundial 2026: dónde verlo y conocé uno a uno los integrantes de cada selección

    México vs Sudáfrica, partido inaugural del Mundial 2026: dónde verlo y conocé uno a uno los integrantes de cada selección

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    Hoy arranca el Mundial 2026. México y Sudáfrica disputarán el partido inaugural de esta Copa del Mundo, que reeditará el electrizante duelo de apertura que ambos seleccionados protagonizaron en la edición de 2010. Ahora, los papeles se invertirán: el Tri es uno de los anfitriones y quiere comenzar con buen pie su participación, pero en frente tendrá a unos Bafana Bafana que quieren dar el golpe en el Azteca.

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    El seleccionado dirigido por Javier Aguirre llega con andar sólido y el arco afilado tras encadenar triunfos amistosos ante Ghana, Australia y Serbia, asumiendo la enorme presión de ser uno de los anfitriones, pero con la ventaja de contar con su gente. Por su parte, la Sudáfrica de Hugo Broos arriba con el rodaje de la última Copa Africana y un reciente triunfo ante Jamaica, decidida a vestirse de aguafiestas y dar el golpe en tierras norteamericanas.

    El encuentro se jugará este jueves 11 de junio a las 16:00 (hora de Argentina) en el mítico Estadio Azteca, denominado oficialmente Mexico City Stadium para este torneo. En nuestro país, la transmisión en vivo estará a cargo de Telefe, DSports y la plataforma Disney+ Premium.

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