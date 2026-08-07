    • 7 de agosto de 2026 - 17:45

    Selección confirmada de Argentina para los Juegos Suramericanos 2026

    San Juan aportará varios nombres para el seleccionado nacional de Argentina que competirá a nivel sudamericano.

    Presente. Mateo Kalejman será uno de los representantes de San Juan en los Juegos Suramericanos en septiembre.

    Presente. Mateo Kalejman será uno de los representantes de San Juan en los Juegos Suramericanos en septiembre.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El cuerpo técnico de la Selección Argentina confirmó los nombres de los 26 atletas que estarán representando a nuestro país en los 13º Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Luego de las evaluaciones y teniendo en cuenta sus antecedentes en campeonatos nacionales y en anteriores participaciones con la Selección Argentina.

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    Se designó un equipo con 15 hombres y 11 mujeres en donde se conjugan talento, juventud y experiencia internacional con un objetivo claro, pisar fuerte y hacer valer la localía para poner a Argentina en lo más alto.

    Julieta Benedetti, Jennifer Francone, Abril Garzón, Maribel Aguirre, Valentina Luna, Delfina Dibella, Sofía Martelli, Ludmila Aguirre, Natalia Vera, Valentina Méndez y Guadalupe Díaz competirán en la rama femenina.

    Marcos Méndez, Rubén Ramos, Tomás Moyano, Santiago Gruñeiro, Agustín Ferrari, Lucas Vilar, Juan Rodríguez, Matías Murillo, Iñaki Serrano, Mateo Kalejman, Leonardo Cobarrubia, Mateo Duque, Gerardo Tivani, Tomás Contte y Facundo Ambrossi, estarán presentes en las pruebas para varones.

    De acuerdo a criterios estrictamente deportivos, se formó un equipo equilibrado, con deportistas de todas las especialidades que puede cubrir en plena forma las necesidades competitivas que se presenten, la gran mayoría de los convocados estuvieron en posiciones de podio en los últimos certámenes nacionales y tuvieron roce internacional, por eso reúnen las condiciones para la competencia para la cual fueron citados.

    El calendario marca que entre el 15 y el 23 de septiembre se disputarán en Rafaela las pruebas de ruta y pista, con el equipo ya confirmado la Selección Argentina estará concentrando en la misma ciudad en donde va a competir a partir del 10 de agosto, con el objetivo de llegar en plena forma y familiarizarse con el nuevo velódromo de madera que se construyó para la ocasión.

    Falta cada vez menos para que se pongan en marcha los 13º Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y Argentina quiere estar en posiciones de privilegio y peleando de igual a igual por las medallas. Ver menos

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