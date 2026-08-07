Selección confirmada de Argentina para los Juegos Suramericanos 2026

El cuerpo técnico de la Selección Argentina confirmó los nombres de los 26 atletas que estarán representando a nuestro país en los 13º Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 . Luego de las evaluaciones y teniendo en cuenta sus antecedentes en campeonatos nacionales y en anteriores participaciones con la Selección Argentina.

Se designó un equipo con 15 hombres y 11 mujeres en donde se conjugan talento, juventud y experiencia internacional con un objetivo claro, pisar fuerte y hacer valer la localía para poner a Argentina en lo más alto.

De acuerdo a criterios estrictamente deportivos, se formó un equipo equilibrado, con deportistas de todas las especialidades que puede cubrir en plena forma las necesidades competitivas que se presenten, la gran mayoría de los convocados estuvieron en posiciones de podio en los últimos certámenes nacionales y tuvieron roce internacional, por eso reúnen las condiciones para la competencia para la cual fueron citados.

El calendario marca que entre el 15 y el 23 de septiembre se disputarán en Rafaela las pruebas de ruta y pista, con el equipo ya confirmado la Selección Argentina estará concentrando en la misma ciudad en donde va a competir a partir del 10 de agosto, con el objetivo de llegar en plena forma y familiarizarse con el nuevo velódromo de madera que se construyó para la ocasión.

Falta cada vez menos para que se pongan en marcha los 13º Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y Argentina quiere estar en posiciones de privilegio y peleando de igual a igual por las medallas. Ver menos