Argentina cayó en el Índice Big Mac y dejó de liderar el ranking mundial de monedas sobrevaluadas

La Argentina dejó de liderar el ranking mundial de las monedas más sobrevaluadas según la última actualización del relevamiento internacional conocido como el Índice Big Mac, elaborado por la prestigiosa revista británica The Economist.

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El indicador —que utiliza el precio de la emblemática hamburguesa de McDonald's como parámetro informal para medir el poder adquisitivo y el valor real de las monedas frente al dólar— ubicó al país en el puesto 14 en su versión ajustada por ingresos, marcando un descenso pronunciado respecto al liderazgo absoluto que ostentaba en mediciones anteriores.

En la variante del índice que contempla el PBI per cápita de cada economía —una corrección clave introducida por los analistas para evitar distorsiones debido a que los costos y la productividad varían según el grado de desarrollo—, el peso argentino presenta actualmente una sobrevaluación del 19%.

Esto implica que, en relación con los ingresos promedios de sus habitantes, el precio de la hamburguesa sigue siendo comparativamente elevado, aunque con un descenso sustancial en la tabla general. Dentro de Sudamérica, naciones vecinas como Uruguay y Colombia pasaron a liderar los primeros puestos regionales en este segmento.

Por otro lado, al observar la versión "cruda" o tradicional del índice —que no contempla el nivel salarial y compara de forma directa el precio de venta al público en dólares—, el panorama ofrece otra lectura:

En la Argentina, el valor de un Big Mac se ubica en un equivalente de US$ 5,91.

En Estados Unidos, el mismo producto cotiza a un promedio de US$ 6,22.

Bajo esta perspectiva de mercado, la moneda nacional aparece subvaluada en un 5%. En el extremo opuesto, los países con los costos más altos del planeta continúan siendo encabezados por Suiza, donde la hamburguesa supera los US$ 9.

El origen del indicador: Creado en 1986 por The Economist, el Índice Big Mac se convirtió en una herramienta global de referencia didáctica para analizar la teoría de la paridad del poder adquisitivo (PPA), permitiendo comparar de forma ágil qué tan caras o baratas resultan las economías del mundo al ser medidas en moneda estadounidense.