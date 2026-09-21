Visita de León XIV a la Argentina: esperan 7 millones de personas y evalúan decretar feriado

La visita del papa León XIV a la Argentina ya obliga al Gobierno a preparar uno de los mayores operativos de seguridad de los últimos años. El Ministerio de Seguridad proyecta que, sumando las distintas actividades previstas durante los cuatro días de estadía, podrían movilizarse alrededor de 7 millones de personas , mientras que la Casa Rosada mantiene bajo análisis otra decisión de alto impacto: declarar un feriado o asueto durante alguna de las jornadas.

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El Pontífice permanecerá en el país entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026 . La agenda oficial incluye actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, además de un encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y reuniones con autoridades, representantes diplomáticos y distintos sectores de la sociedad. La planificación de seguridad también contempla actividades en Claypole, provincia de Buenos Aires.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva , aseguró que el dispositivo será “el más grande de nuestra historia” . Según detalló, la planificación contempla tres jurisdicciones, tres aeropuertos, cuatro eventos masivos y 11 actividades cerradas, además de un comando unificado que funcionará durante 120 horas de manera ininterrumpida .

El cálculo oficial trabaja con un aforo acumulado de aproximadamente 7 millones de asistentes durante toda la visita, es decir, no se trata de siete millones de personas concentradas simultáneamente en un único lugar. El número contempla el movimiento esperado en el conjunto de actividades programadas en la Ciudad y provincia de Buenos Aires y Córdoba.

Para coordinar el dispositivo, Seguridad ya constituyó comandos unificados destinados a la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba. Las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial encomiendan a esos organismos la planificación de los despliegues interfuerzas necesarios durante el viaje apostólico.

Monteoliva explicó además que hubo coordinación con autoridades de seguridad del Vaticano. “Este es un viaje apostólico, pero también es una visita de Estado”, señaló durante la presentación del operativo.

¿Habrá feriado por la llegada del Papa?

Esa es una de las definiciones que todavía quedan pendientes. El Gobierno viene analizando la posibilidad de establecer un feriado o asueto durante la visita, aunque hasta este 21 de septiembre no existe una decisión oficial sobre la fecha ni sobre el alcance que tendría una eventual medida.

La resolución tendrá impacto directo sobre escuelas, bancos, administración pública y eventualmente el sector privado, dependiendo de si finalmente se opta por un feriado nacional, una jornada no laborable o un esquema limitado a determinadas jurisdicciones. Por ahora, cualquiera de esas alternativas continúa bajo evaluación.

El Gobierno confirmó este domingo el programa general de la visita y señaló que las distintas áreas nacionales continuarán trabajando con la Santa Sede, la Iglesia argentina y los gobiernos involucrados para garantizar el desarrollo de las actividades.

Otro de los puntos definidos es el traslado internacional del Pontífice: Aerolíneas Argentinas será la encargada de llevarlo desde Montevideo hasta Buenos Aires y, después de completar su estadía argentina, desde Buenos Aires hacia Lima para continuar su gira apostólica.

La dimensión esperada de la convocatoria explica por qué el operativo comenzó a prepararse con varias semanas de anticipación. Entre los millones de asistentes proyectados, las actividades masivas y la posible declaración de una jornada especial, la llegada de León XIV se perfila como uno de los acontecimientos públicos de mayor magnitud del año en la Argentina.