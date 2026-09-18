Ciudades marianas y turismo religioso: la apuesta de CAF antes de la histórica llegada del Papa

El vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF, Christian Asinelli, participó junto al intendente de Luján, Leonardo Boto, de la audiencia general en el Vaticano. Allí avanzaron en los preparativos del foro que reunirá, el 19 y 20 de octubre, a obispos e intendentes de 14 santuarios marianos de Iberoamérica, como actividad oficial previa a la visita del Papa a la región.

El vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF, Christian Asinelli, participó junto al intendente de Luján, Leonardo Boto, de la audiencia general en el Vaticano.FOTO: GENTILEZA

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El Vaticano fue escenario de un encuentro clave con fuerte acento argentino y proyección regional. El vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF, banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, Christian Asinelli, junto al intendente del partido bonaerense de Luján, Leonardo Boto, participaron de la audiencia general y saludaron personalmente al papa León XIV. La cita se dio a menos de dos meses del esperado viaje apostólico que llevará al Santo Padre a recorrer Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre.

El eje central de la conversación giró en torno a los preparativos del Foro Iberoamericano de Ciudades Marianas, que se desarrollará el 19 y 20 de octubre en la ciudad bonaerense de Luján con el respaldo financiero y técnico de CAF. La iniciativa, promovida por el jefe comunal junto a la teóloga argentina Emilce Cuda, secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina, congregará por primera vez a autoridades políticas y eclesiásticas de 14 santuarios marianos nacionales de América Latina, España y Portugal. Entre los asistentes confirmados destacan los obispos e intendentes de puntos emblemáticos de la fe como Guadalupe (México), Copacabana (Bolivia), Caacupé (Paraguay), Aparecida (Brasil) y Fátima (Portugal).

Este encuentro internacional funcionará como la antesala de un acontecimiento histórico para el país: la misa que el Papa celebrará el 11 de noviembre en la emblemática plaza frente a la Basílica de Luján. Las proyecciones oficiales estiman una marea humana que superará el millón y medio de personas para dar la bienvenida a León XIV, en lo que será la primera visita de un Pontífice a la ciudad desde la histórica llegada de San Juan Pablo II en 1982.

Desde el Vaticano, CAF y Luján preparan el Foro Iberoamericano de Ciudades Marianas Desarrollo urbano, turismo y cuidado de la "casa común" La alianza entre el organismo multilateral y la comuna bonaerense trasciende lo meramente protocolar. “Las ciudades marianas son lugares de fe, pero también de encuentro, de identidad y de desarrollo para sus comunidades. Acompañar este foro es apostar por territorios que cuidan su patrimonio y la casa común”, remarcó Asinelli tras el saludo con el obispo de Roma.

El vínculo se apoya en la Red de BiodiverCiudades de América Latina y el Caribe, espacio impulsado por CAF donde Luján figura como miembro fundador. El hito más concreto de esta colaboración es la histórica obra hidráulica sobre el río Luján, financiada por la entidad con un desembolso de 300 millones de dólares. El proyecto busca mitigar las dramáticas inundaciones que padeció la comunidad durante décadas, sumando además un paseo ribereño renovado tanto para los vecinos locales como para los fieles.