Abrieron la inscripción para ser voluntario durante la visita del Papa: cómo anotarse

La histórica visita del papa León XIV a la Argentina no sólo podrá vivirse entre el público. La Conferencia Episcopal Argentina abrió la preinscripción para quienes quieran formar parte del equipo de voluntarios que colaborará durante las actividades previstas entre el 8 y el 11 de noviembre en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Pre Laborde 2027: San Juan, la única provincia en el país que cubre los gastos de la delegación, abrió sus inscripciones

Cata San Juan: más de 200 muestras en carrera, mayor participación nacional y un plazo de inscripción que vence en días

La convocatoria comenzó este 7 de septiembre y está destinada a argentinos o personas con residencia en el país que tengan entre 18 y 65 años , cumplidos al 8 de octubre. La preinscripción no significa que el postulante quede seleccionado automáticamente: la organización evaluará su perfil, disponibilidad y las necesidades de cada sede.

El trámite es online y se realiza a través de la plataforma oficial de acreditaciones de la Conferencia Episcopal Argentina. Allí, los interesados deberán completar sus datos personales y de contacto, indicar su disponibilidad, seleccionar las áreas en las que preferirían colaborar y brindar información relacionada con su perfil y estado de salud. La preinscripción permanecerá abierta hasta el 8 de octubre .

Entre las tareas previstas aparecen la orientación y atención de peregrinos, asistencia en celebraciones litúrgicas, apoyo sanitario, accesibilidad, comunicación y colaboración con otras áreas de la organización . Al completar el formulario se pueden indicar preferencias, aunque la tarea definitiva será asignada según las necesidades del operativo.

Quienes finalmente sean convocados deberán participar además de capacitaciones obligatorias generales y específicas. Algunas serán virtuales y otras presenciales durante octubre y los primeros días de noviembre. Los turnos podrán ser rotativos, de hasta ocho horas diarias, y cada voluntario tendrá que elegir una única sede y afrontar sus propios gastos de traslado.

La organización también hizo una aclaración para quienes imaginen el voluntariado como una forma de estar cerca del Pontífice: ser seleccionado no garantiza tener contacto directo con León XIV. Algunas de las funciones se desarrollarán lejos de los espacios centrales y la prioridad será asistir a las miles de personas que participen de las distintas actividades.

Una visita que terminará con una espera de casi 40 años

León XIV permanecerá en Argentina del 8 al 11 de noviembre, con actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Su llegada marcará además un acontecimiento histórico: será la primera visita de un Papa al país en 39 años, desde el viaje pastoral que Juan Pablo II realizó en abril de 1987.

La Conferencia Episcopal definió el voluntariado como una misión basada en la responsabilidad, la humildad y la disponibilidad. Para quienes sean elegidos, será una manera diferente de vivir uno de los acontecimientos religiosos más importantes que tendrá Argentina este año: no sólo como espectadores, sino formando parte de la organización que recibirá a miles de peregrinos.