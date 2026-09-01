Pre Laborde 2027: San Juan, la única provincia en el país que cubre los gastos de la delegación, abrió sus inscripciones

Se acerca la temporada de festivales nacionales de gran renombre, y en ese contexto San Juan habilitó el periodo de inscripción para el Pre Laborde 2027. Así, un año más la provincia busca llegar con una delegación con talento de gran nivel al Festival Nacional de Malambo, que se realizará en enero del año que viene en Córdoba.

Luis Salinas, delegado provincial del festival detalló en contacto con DIARIO DE CUYO que, tras el éxito que se cosechó durante la edición anterior, este año se decidió continuar con la misma metodología y concentrar todo el selectivo en una sola jornada, y no en dos como se realizaba habitualmente. “Comenzamos el viernes temprano, a las 18 horas. El año pasado estuvimos muy bien en cuanto a los tiempos, terminamos sobre las 2 de la madrugada. Se repite la misma dinámica del año pasado” , precisó.

Hasta el momento son varias las consultas e inscripciones recibidas, por lo que esperan desde la organización que será importante el número de artistas que se estarán presentando en los distintos rubros que estarán en competencia, donde sin duda el que mayor atractivo despierta es el Aspirante a Campeón, el mayor reconocimiento dentro del festival. En ese sentido, Salinas destacó que una de las particularidades del evento es su perfil tradicionalista, por lo que no hay grandes cambios en torno a lo que son los rubros o el reglamento.

Con un jurado que aún resta definirse, dentro de las categorías que se estarán evaluando se encuentran aspirante a Campeón Nacional de Malambo, Juvenil Especial, Juvenil, Menores, Infantil, Cuarteto de Malambo Mayor y Menor. También está Pareja Tradicional y Conjunto Tradicional. Sobre este último Salinas comentó que quien gané tendrá la responsabilidad de montar el Cuadro Histórico. La elección de la Paisana, un rubro que ha ido ganando protagonismo, también será parte de la partida, entre otros rubros que son parte de los rubros que se estarán evaluando.

“Las semanas pasadas estando en una reunión de delegados de festival preguntaron quiénes eran apoyados por el gobierno, y fui el único que levantó la mano” , destacó Salinas. Sucede que desde el inicio del Festival quienes participen deben abonar costo de inscripción, además de costearse el viaje, alojamiento, comidas entre otros gastos. El Gobierno de San Juan sostiene la política de costear los gastos de la delegación para que los artistas puedan ser parte del festival sin que el factor económico sea un condicionante.

Si bien durante la edición pasada se analizó la posibilidad de cobrar al menos un canon mínimo para la inscripción, la idea no prosperó y este año se redoblaron los esfuerzos para sostener la gratuidad de la participación, sea tanto en el Pre Laborde como en el Festival Nacional de Malambo.

“San Juan es la única delegación que cuenta con apoyo del Gobierno para el selectivo. En estos tiempos es muy complicado que se pueda costear o pagar. Se planteo el año pasado la posibilidad de cobrar, pero el Gobierno hace un esfuerzo para seguir trabajando”, precisó Salinas.

El dato sobre la nueva edición del Pre Laborde 2027

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 18 de septiembre inclusive y los interesados podrán inscribirse en el formulario al que pueden acceder haciendo clin aquí. Es importante destacar que se debe rellenar un formulario por cada categoría, independientemente de que se trate de un mismo grupo o conjunto.

Por su parte el selectivo se realizará el viernes 2 de octubre en el Comedor Juan Gutiérrez, ubicado en el Complejo Universitario Islas Malvinas, en Rivadavia. El horario de convocatoria es a las 17 para dar inicio al selectivo a las 18 horas. De manera libre y gratuita los sanjuaninos podrán sumarse para acompañar y apoyar a los artistas, como también para vivir una tarde distinta a puro folclore.

El Festival Nacional de Malambo se estará realizando en Laborde, Córdoba, del 10 al 16 de enero.