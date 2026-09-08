Es el auto más barato que se vende en la Argentina.

Cuánto sale el Renault Kwid en septiembre de 2026: precios, versiones y equipamiento del auto más accesible

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El Renault Kwid se mantiene en septiembre de 2026 como una de las alternativas de entrada de gama más demandadas y competitivas del mercado automotor argentino. Pensado para un uso eminentemente urbano, este hatchback compacto combina bajo consumo de combustible, agilidad de maniobra y una excelente relación precio-calidad dentro del segmento A.

Si estás buscando comprar un 0 km accesible o analizando opciones para renovar tu vehículo, te presentamos el detalle actualizado de los precios de lista oficiales, versiones disponibles y equipamiento del Renault Kwid en Argentina para septiembre de 2026.

Precios de lista del Renault Kwid en septiembre 2026 Durante el corriente mes, el precio de lista de entrada para la gama Renault Kwid parte desde los $28.300.000 ARS, consolidándose por debajo del umbral de los 30 millones de pesos.

Versiones y equipamiento destacado Versión Motorización Transmisión Precio de Lista (Septiembre 2026) Renault Kwid Iconic Bitono 1.0 1.0 SCe (66 CV) Manual (5 velocidades) $28.300.000 Renault Kwid Iconic Outsider 1.0 1.0 SCe (66 CV) Manual (5 velocidades) $28.300.000 Renault Kwid E-Tech (100% Eléctrico) Eléctrico 65 CV (48 kW) Automática direct drive 38.590.000 1. Renault Kwid Iconic Bitono

Es la versión naftera orientada al estilo urbano y moderno.