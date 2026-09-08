    • 8 de septiembre de 2026 - 12:53

    Cuánto sale el Renault Kwid en septiembre de 2026: precios, versiones y equipamiento del auto más accesible

    Es el auto más barato que se vende en la Argentina.

    Cuánto sale el Renault Kwid en septiembre de 2026: precios, versiones y equipamiento del auto más accesible

    Cuánto sale el Renault Kwid en septiembre de 2026: precios, versiones y equipamiento del auto más accesible

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    El Renault Kwid se mantiene en septiembre de 2026 como una de las alternativas de entrada de gama más demandadas y competitivas del mercado automotor argentino. Pensado para un uso eminentemente urbano, este hatchback compacto combina bajo consumo de combustible, agilidad de maniobra y una excelente relación precio-calidad dentro del segmento A.

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    Si estás buscando comprar un 0 km accesible o analizando opciones para renovar tu vehículo, te presentamos el detalle actualizado de los precios de lista oficiales, versiones disponibles y equipamiento del Renault Kwid en Argentina para septiembre de 2026.

    Precios de lista del Renault Kwid en septiembre 2026

    Durante el corriente mes, el precio de lista de entrada para la gama Renault Kwid parte desde los $28.300.000 ARS, consolidándose por debajo del umbral de los 30 millones de pesos.

    Versiones y equipamiento destacado

    Versión Motorización Transmisión Precio de Lista (Septiembre 2026)
    Renault Kwid Iconic Bitono 1.0 1.0 SCe (66 CV) Manual (5 velocidades) $28.300.000
    Renault Kwid Iconic Outsider 1.0 1.0 SCe (66 CV) Manual (5 velocidades) $28.300.000
    Renault Kwid E-Tech (100% Eléctrico) Eléctrico 65 CV (48 kW) Automática direct drive 38.590.000

    1. Renault Kwid Iconic Bitono

    Es la versión naftera orientada al estilo urbano y moderno.

    • Motor: 1.0L SCe de 3 cilindros y 66 CV de potencia.

    • Diseño: Techo con pintura en tono contraste respecto a la carrocería, luces diurnas LED (DRL) y llantas de aleación o tazas de diseño deportivo.

    • Confort e Infoentretenimiento: Central multimedia con pantalla táctil de 8 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay, aire acondicionado, dirección asistida eléctricamente y levantavidrios eléctricos.

    • Seguridad: 4 airbags de serie (frontales y laterales), control de estabilidad (ESP), asistente de arranque en pendientes (HSA) y frenos ABS con EBD.

    2. Renault Kwid Iconic Outsider

    Pensada para quienes buscan una estética aventurera tipo "mini SUV" con mayor protección visual.

    • Diferenciales: Barras de techo funcionales, apliques protectores plásticos en los pasarruedas, paragolpes con protector de cárter simulado (skid plate) y tapizados específicos con detalles en color naranja.

    • Mecánica: Mismo motor 1.0 SCe de 66 CV y excelente despeje del suelo (185 mm), ideal para sortear irregularidades en la ciudad.

    3. Renault Kwid E-Tech (100% Eléctrico)

    La alternativa de movilidad sustentable dentro de la familia Kwid.

    • Autonomía: Aproximadamente 298 km en ciclo urbano con una sola carga.

    • Rendimiento: Aceleración ágil instantánea propia de los motores eléctricos y costo por kilómetro significativamente menor en comparación con los combustibles fósiles.

    • Recarga: Compatible con tomas domésticas de 220V, cargadores del tipo Wallbox y puntos de carga rápida DC.

    ¿Por qué elegir el Renault Kwid en 2026?

    • Eficiencia en el consumo: Su bajo peso y el motor tricilíndrico le permiten registrar consumos de combustible entre los más contenidos del mercado nacional.

    • Costo de mantenimiento: Repuestos accesibles, mecánica confiable y valores de seguro competitivos en comparación con segmentos superiores.

    • Equipamiento de seguridad de serie: A diferencia de competidores directos del segmento urbano, incluye 4 airbags y control de estabilidad de fábrica.

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