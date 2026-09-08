    • 8 de septiembre de 2026 - 11:58

    Cuánto sale el Fiat Cronos en septiembre 2026: precios, versiones y equipamiento del sedán argentino

    Uno de los autos más vendidos actualizó su precio en septiembre de 2026.

    Fiat Cronos septiembre 2026: precios, versiones y equipamiento del sedán argentino

    Fiat Cronos septiembre 2026: precios, versiones y equipamiento del sedán argentino

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    El Fiat Cronos se mantiene como uno de los referentes indiscutidos del mercado automotor en Argentina. Fabricado en la planta cordobesa de Ferreyra, el sedán compacto de la marca italiana ajustó los valores oficiales de lista para el mes de septiembre de 2026. La oferta local se estructura en cuatro alternativas clave, todas impulsadas por el eficiente motor naftero 1.3 Firefly de 99 CV.

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    Precio del Fiat Cronos Like 1.3 GSE

    La versión de entrada a la gama es el Fiat Cronos Like 1.3 GSE con caja manual de cinco velocidades. Esta alternativa se posiciona como una opción accesible para la movilidad diaria y el uso urbano, registrando un precio oficial de lista de $35.100.000. Cuenta con equipamiento esencial de seguridad que incluye control de estabilidad (ESP), monitoreo de presión de neumáticos y sistema de frenos ABS.

    Precio del Fiat Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus (Manual y CVT)

    Un escalón más arriba se ubica la versión Drive 1.3 GSE Pack Plus, pensada para quienes buscan mayor conectividad y confort de marcha. La variante con transmisión manual de cinco marchas cotiza en $37.550.000, e incorpora pantalla táctil multimedia con Apple CarPlay y Android Auto, sensores de estacionamiento traseros y llantas de aleación. Por su parte, la versión Drive 1.3 GSE Pack Plus CVT, equipada con caja automática de variación continua y modo de conducción Sport, registra un valor comercial de referencia de $37.240.000.

    Precio del Fiat Cronos Precision 1.3 GSE CVT

    La cúspide de la gama la representa el Fiat Cronos Precision 1.3 GSE CVT. Esta variante tope de gama añade tapizados de mayor nivel de terminación, climatizador automático, sistema de apertura y arranque sin llave, y detalles estéticos exclusivos. El valor sugerido en las listas oficiales parte desde los $38.590.000, pudiendo alcanzar cotizaciones de hasta $42.870.000 según paquetes adicionales de concesionarios y niveles de personalización.

    Consideraciones sobre los valores de lista

    Los precios indicados corresponden a las listas oficiales de referencia informadas para septiembre de 2026 en Argentina. Estos montos no incluyen gastos adicionales como flete, patentamiento o seguro, y pueden diferir en los salones de venta según bonificaciones comerciales, financiamiento a tasa preferencial o planes de ahorro vigentes durante el mes.

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