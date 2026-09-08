Pruebas PISA: Argentina tuvo sus peores resultados en 20 años en Matemática, Lectura y Ciencias

Argentina volvió a quedar expuesta por sus dificultades educativas. Los resultados de las pruebas PISA 2025 mostraron un retroceso en Matemática, Lectura y Ciencias respecto de la medición anterior y ubicaron al país entre los que más empeoraron de la región. En Matemática se registró, además, el peor resultado de toda la serie comparable.

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En la edición 2025, Argentina obtuvo 393 puntos en Ciencias, 389 en Lectura y 367 en Matemática . Los tres registros quedaron por debajo de los alcanzados en 2022, cuando el país había obtenido 406, 401 y 378 puntos, respectivamente.

La caída fue de 13 puntos en Ciencias, 12 en Lectura y 11 en Matemática . En Ciencias y Lectura, los resultados se ubicaron en sus niveles más bajos desde 2006, mientras que Matemática alcanzó el peor registro de la serie histórica comparable.

El escenario se da, además, en un contexto internacional complejo. La OCDE informó que el rendimiento promedio de sus países miembros también llegó a sus niveles más bajos registrados en las tres áreas. La evaluación involucró a más de 760.000 estudiantes de 15 años de 91 países y economías .

La situación más preocupante aparece en Matemática. El 76% de los estudiantes argentinos no alcanzó el nivel básico de desempeño , por lo que apenas el 24% llegó al nivel 2 o superior. El promedio de la OCDE fue del 65%.

El retroceso también se observa en la evolución reciente: en 2018 aproximadamente el 31% de los estudiantes alcanzaba el nivel básico y en 2022 lo hacía el 27%. En 2025, esa proporción bajó al 24%.

En Lectura, en tanto, el 60% quedó por debajo del nivel básico, mientras que en Ciencias ocurrió algo similar: el 59% no alcanzó ese umbral. Apenas el 1% de los estudiantes argentinos llegó a los niveles más altos en Lectura y Ciencias, mientras que en Matemática la proporción fue prácticamente nula.

Argentina quedó octava en América Latina

El retroceso también impactó en la posición regional. Entre los 13 países latinoamericanos que participaron de PISA 2025, Argentina quedó octava en las tres áreas evaluadas.

En Matemática, además, registró la mayor caída de la región respecto de 2022, con 11 puntos menos. En Ciencias pasó de superar a Brasil en la edición anterior a quedar 16 puntos por debajo del país vecino en 2025.

Los resultados forman parte de una evaluación que busca medir cómo los estudiantes de 15 años aplican sus conocimientos y habilidades a situaciones de la vida cotidiana, más allá de la simple incorporación de contenidos escolares.