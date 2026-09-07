Impulsan una "Tarjeta Joven" en el Congreso para facilitar el acceso al crédito a estudiantes universitarios y terciarios

Un bloque de diputados de Unión por la Patria presentó en el Congreso un proyecto de ley para crear el “Régimen de Acceso a la Primera Tarjeta de Crédito para Jóvenes Estudiantes”, conocido como “Tarjeta Joven”. La propuesta, impulsada por legisladores como Cristian Felipe Andino y Carlos Castagneto , apunta a que los alumnos de entre 18 y 29 años que cursen carreras universitarias, terciarias, técnicas o de formación profesional puedan dar sus primeros pasos en el sistema financiero formal.

Las ventas minoristas pyme cayeron 5% en San Juan durante agosto: qué rubros fueron los más afectados

Un agente en la mira tras robarle la tarjeta a un compañero y hacer compras en comercios cerca de la comisaría

La iniciativa contempla modificaciones en los requisitos habituales para la obtención de productos bancarios, estructurándose en torno a varios ejes centrales:

Certificado de alumno regular: El texto propone que este documento baste para iniciar la solicitud en las entidades emisoras, aunque no garantiza la aprobación automática.

Evaluación de riesgo: Los bancos mantendrán la facultad de analizar antecedentes, movimientos de cuentas, becas, estipendios o actividades laborales independientes. La falta de un recibo de sueldo tradicional no será motivo excluyente para rechazar el estudio del perfil.

Garantías parentales: Si el límite de financiación solicitado supera la capacidad de pago estimada del joven, uno de los progenitores podrá intervenir de manera voluntaria como codeudor o garante.

Límites y prevención del sobreendeudamiento

El proyecto ingresa en un momento sensible, ya que la Cámara de Diputados debate herramientas para frenar el endeudamiento familiar. Por este motivo, el articulado incorpora vallas de contención para evitar que los jóvenes sufran problemas financieros tempranos.

Entre las restricciones figuran el establecimiento de límites iniciales prudentes, la prohibición de aumentos automáticos de crédito ante señales de deterioro crediticio y la obligación de las entidades de informar con total transparencia las tasas de interés, el costo financiero total y las consecuencias del pago mínimo.

En los fundamentos de la medida, los autores remarcaron que la falta de antecedentes crediticios dificulta el acceso futuro a préstamos mayores, por lo que consideran indispensable una inserción gradual y acompañada por programas de educación financiera dentro del sistema.