    • 7 de septiembre de 2026 - 17:22

    Cruce nacional: Patricia Bullrich apuntó sin filtro contra Axel Kicillof tras un revés judicial

    La ministra de Seguridad lanzó duras críticas al gobernador bonaerense, a quien acusó de "ponerse del lado de los delincuentes" luego de que se frenara la aplicación del Régimen Penal Juvenil en el territorio provincial.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La tensión política entre Nación y la provincia de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo de alto voltaje. Tras conocerse la suspensión del Régimen Penal Juvenil, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, arremetió con dureza contra el gobernador Axel Kicillof, recrudeciendo el debate en torno a las políticas de seguridad y el tratamiento de la minoría infractora.

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    A través de sus redes sociales, la funcionaria nacional no ahorró calificativos y sostuvo que, con este tipo de medidas y frenos judiciales, el mandatario provincial deja en una situación de absoluta vulnerabilidad a los ciudadanos.

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    En su descargo, Bullrich cuestionó con firmeza el impacto de la medida en el conurbano y el resto de los distritos bonaerenses. Según la titular de la cartera de Seguridad, las restricciones normativas y los obstáculos judiciales terminan favoreciendo al accionar delictivo por sobre el bienestar de la ciudadanía.

    "En la Provincia de Buenos Aires tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes", disparó la funcionaria, al tiempo que advirtió que este escenario genera una sensación de impunidad y desprotección constante para los vecinos que sufren a diario los índices de inseguridad.

    El entuerto expone una vez más la profunda grieta conceptual que existe entre el Gobierno nacional y la administración bonaerense en materia de prevención, leyes penales y el rol de la justicia frente al delito juvenil, un tema que promete continuar en el centro de la agenda política nacional.

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