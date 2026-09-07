    • 7 de septiembre de 2026 - 16:22

    Creadoras del futuro: cuatro estudiantes idearon una solución innovadora para enfriar las casas sin aire acondicionado

    Una investigación escolar sobre el calor extremo en el norte del país se convirtió en un proyecto científico galardonado. De qué se trata la propuesta que combina nanotecnología y sustentabilidad

    Justina Barraza, Agustina Gómez, Angeline Meyer y Romina Ledesma, alumnas de quinto año del Colegio San Francisco.

    Justina Barraza, Agustina Gómez, Angeline Meyer y Romina Ledesma, alumnas de quinto año del Colegio San Francisco.

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    Frente a las olas de calor agobiantes que castigan año a año a gran parte del país —donde las temperaturas superan holgadamente los límites tradicionales—, la búsqueda de alternativas para refrescar los hogares sin gastar una fortuna en electricidad se volvió una prioridad. En este escenario, cuatro estudiantes de Santiago del Estero transformaron esta problemática cotidiana en una solución científica premiada.

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    El proyecto, que captó la atención a nivel regional, fue desarrollado por Justina Barraza, Agustina Gómez, Angeline Meyer y Romina Ledesma, alumnas de 5° año del Colegio San Francisco. Su innovadora propuesta se quedó con el primer puesto en el concurso "Ciencia Santiagueña en Nanoescala para desafíos regionales", organizado por el INBIONATEC (dependiente de la UNSE y el CONICET).

    Del aula al laboratorio: ¿Cómo funciona la idea ganadora?

    Partiendo de la premisa de que los métodos tradicionales de refrigeración (como los aires acondicionados) encarecen drásticamente las boletas de luz y tienen una alta huella de carbono, las jóvenes decidieron investigar aplicaciones prácticas vinculadas a la bionanotecnología.

    El proyecto propone imaginar una pintura o recubrimiento para paredes y techos elaborado con nanopartículas de dióxido de silicio y dióxido de titanio, con el objetivo de ayudar a mantener más frescos los ambientes.

    Si bien la iniciativa apunta a optimizar la aisl térmica de las viviendas de forma pasiva —actuando directamente sobre los materiales de construcción y los techos para impedir que el calor penetre al interior—, el foco principal del proyecto radica en aprovechar la ciencia local para dar respuesta a un problema crónico del centro y norte argentino.

    El jurado del certamen destacó no solo la creatividad de las alumnas, sino también la rigurosidad técnica y el impacto socioambiental de su propuesta, demostrando que las soluciones ante el cambio climático también pueden nacer desde las aulas secundarias.

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