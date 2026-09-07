Visita del Papa León XIV a la Argentina: minuto a minuto, la agenda completa de su llegada y actividades

La llegada de Su Santidad el Papa León XIV a la República Argentina se perfila como uno de los acontecimientos políticos y religiosos más importantes de los últimos tiempos. Tras confirmarse los detalles de su itinerario oficial, la hoja de ruta contempla una intensa actividad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba.

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El arribo del Papa está previsto para las primeras horas de la tarde del domingo 8 de noviembre. Desde el aeropuerto, la comitiva lo trasladará hacia el centro de la Ciudad de Buenos Aires. La primera actividad será una ofrenda floral ante el Monumento al Libertador General Don José de San Martín. El acto tendrá lugar en la plaza San Martín, uno de los espacios históricos de la ciudad. El recorrido marcará el comienzo formal de una visita que combinará actos oficiales y encuentros pastorales.

Arribo: El vuelo especial que conduce al Papa León XIV aterrizará en territorio argentino para dar inicio a la gira.

Homenaje patrio: Se trasladará hacia la Plaza San Martín, donde encabezará una ofrenda floral ante el Monumento al Libertador General Don José de San Martín.

Cumbre con el Presidente: Posteriormente, mantendrá un encuentro oficial con el señor Presidente de la Nación, Javier Milei, en la Casa de Gobierno.

Sociedad civil: Por la tarde, la agenda continuará en el Palacio Libertad, donde se encontrará con autoridades, miembros de la sociedad civil y el cuerpo diplomático, antes de trasladarse a descansar a la Nunciatura Apostólica.

Lunes: Cottolengo de Don Orione, misa multitudinaria y diálogo interreligioso

El segundo día estará marcado por una fuerte impronta social y pastoral:

Caridad y cercanía: Visitará el Pequeño Cottolengo Argentino Don Orione, ubicado en la localidad bonaerense de Claypole.

Baño de multitud: Tras un traslado hacia la zona del Monumento de los Españoles, realizará un recorrido a bordo del Papamóvil antes de presidir una masiva Santa Misa.

Mundo del trabajo y ecumenismo: La jornada incluirá un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA) y un Encuentro Ecuménico e Interreligioso en el Palacio San Martín.

Cierre de la jornada: Rezará las Vísperas en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires y compartirá una cena con los obispos locales.

Martes: Escala en Córdoba, jóvenes y vigilia

El sumo pontífice volará hacia el interior del país para luego regresar a la capital:

Rumbo a Córdoba: Desde la Aeroestación Militar Aeroparque partirá hacia la provincia de Córdoba. Allí recorrerá en Papamóvil las inmediaciones de la Escuela de Aviación Militar, oficiará otra Santa Misa y mantendrá un encuentro íntimo con religiosos, consagrados, sacerdotes y seminaristas en la Catedral local.

Regreso a Buenos Aires: Tras retornar a CABA, y luego de un breve tiempo de descanso en la Nunciatura, protagonizará uno de los momentos más esperados por las nuevas generaciones: una masiva vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

Miércoles: Cárceles, Luján y despedida hacia Perú

El último tramo de su visita tendrá un profundo sentido penitenciario y mariano:

Penitenciaría: Su Santidad visitará el Complejo Penitenciario Federal de CABA.

Santuario de Luján: Posteriormente se trasladará a la ciudad de Luján para recorrer las calles en el Papamóvil y presidir la Santa Misa frente a la histórica Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Despedida: Tras saludar a los voluntarios en la Villa Marista de Luján, se dirigirá hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza “Ministro Pistarini”, desde donde partirá en un vuelo especial rumbo a la República del Perú.