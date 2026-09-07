Una encuesta sacude la relación con Chile: 4 de cada 10 ven a Argentina como un país "enemigo"

Una encuesta difundida en Chile encendió una señal de alarma sobre la relación entre ambos países: el 40% de los consultados considera a Argentina como un país “enemigo” , mientras que apenas el 36% la identifica como un aliado. El relevamiento aparece en medio de la reciente tensión diplomática por el Estrecho de Magallanes.

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El estudio fue realizado por Cadem , una de las principales consultoras de opinión pública de Chile, y difundido este domingo 6 de septiembre. Otro 24% de los encuestados no respondió cuando se le consultó cómo percibe actualmente a la Argentina.

Pero el dato que profundiza aún más el escenario es otro: el 71% considera que Argentina no respeta la soberanía chilena y mantiene pretensiones territoriales sobre el Estrecho de Magallanes .

El deterioro en la percepción ocurre después de una serie de episodios que volvieron a poner la soberanía sobre el Estrecho de Magallanes en el centro de la agenda bilateral.

La encuesta de Cadem reveló que el 40% de los consultados en Chile considera a Argentina un país “enemigo” y el 71% cree que existen pretensiones territoriales sobre el Estrecho de Magallanes. Foto: Captura encuesta.

La controversia escaló a partir de declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Javier Valverde, quien durante una entrevista mencionó a “Magallanes, el sur, el Drake” al hablar de soberanía. Sus palabras generaron una protesta formal de la Cancillería chilena.

Desde Argentina posteriormente buscaron bajar la tensión y ratificaron el reconocimiento de los tratados vigentes entre ambos países.

La polémica llegó incluso a involucrar directamente a los gobiernos de Javier Milei y José Antonio Kast, pese a la cercanía política e ideológica que mantienen ambos mandatarios.

Durante una reunión celebrada en el Palacio de La Moneda, los dos presidentes intentaron dar por terminado el conflicto y emitieron un comunicado conjunto en el que destacaron el “excelente estado” de la relación bilateral y ratificaron la vigencia de los tratados existentes, incluida la soberanía chilena sobre todo el Estrecho de Magallanes.

La paradoja entre Milei y Kast

La encuesta también mostró una fuerte contradicción entre la percepción sobre los países y la relación entre sus presidentes.

Mientras cuatro de cada diez consultados consideran a Argentina un país enemigo, el 60% de los chilenos encuestados cree que Javier Milei es amigo de José Antonio Kast. Solo el 26% considera que ambos mandatarios son adversarios.

Al mismo tiempo, el manejo de la controversia generó cuestionamientos internos hacia Kast. El 47% evaluó negativamente la respuesta del presidente chileno, frente a un 44% que consideró que actuó correctamente.

Los números dejan así una fotografía llamativa de la relación bilateral: mientras los gobiernos de Argentina y Chile buscan mostrar cercanía y coincidencias políticas, una parte importante de la sociedad chilena observa al país vecino con desconfianza.

El 40% que define a Argentina como un “enemigo” y, sobre todo, el 71% que percibe pretensiones territoriales sobre Magallanes muestran que la reciente controversia tuvo un fuerte impacto en la opinión pública trasandina, incluso después de los intentos oficiales por dar por cerrado el conflicto.