Milei encabezó una nueva encuesta de imagen y Cristina quedó segunda por medio punto: también hay famosos

Una nueva encuesta nacional volvió a mostrar un escenario de fuerte fragmentación en la opinión pública. Javier Milei quedó primero en el ranking de imagen positiva con el 35%, seguido muy de cerca por Cristina Kirchner, con 34,5% , una diferencia de apenas medio punto entre ambos.

Fuerte expectativa por el anuncio de Javier Milei por Malvinas: a qué hora se emitirá la cadena nacional

Milei marcó diferencias con Macri y anticipó que no cederá ante la presión: "No vamos a hacer lo mismo"

El relevamiento pertenece a la consultora RDT , fue realizado entre el 21 y el 24 de agosto sobre 1.286 casos a nivel nacional y tiene un margen de error de +/- 3,8%. Además de dirigentes políticos tradicionales, el trabajo incorporó a empresarios y personalidades cuyos nombres comenzaron a aparecer vinculados a posibles escenarios electorales para 2027.

El dato que atravesó a los doce nombres evaluados fue contundente: ninguno consiguió terminar con un diferencial de imagen favorable . Es decir, en todos los casos la valoración negativa fue superior a la positiva.

Aunque encabezó la tabla de imagen positiva, Milei registró 35% de aprobación y 56,4% de imagen negativa , lo que dejó un diferencial de -21,4 puntos.

Cristina Kirchner, en tanto, alcanzó 34,5% de imagen positiva y 52,1% negativa , por lo que su balance fue de -17,6 puntos. De esta manera, quedó medio punto debajo del Presidente en valoración favorable, pero presentó un nivel de rechazo menor.

El sondeo también muestra un cambio importante respecto de agosto de 2025. Un año atrás, Milei tenía 44% de imagen positiva y 47% negativa. Desde entonces perdió nueve puntos de valoración favorable, mientras su rechazo creció 9,4 puntos. Cristina, en cambio, mostró números prácticamente estables frente al mismo período del año anterior.

En el tercer puesto apareció Axel Kicillof, con 30,5% de positiva y 51,9% negativa. Luego quedaron Patricia Bullrich, con 29,4% y 53,7%, respectivamente; Victoria Villarruel, con 26,5% y 49,5%; y Sergio Massa, con 25,7% de valoración favorable y 56,9% de rechazo.

Más atrás se ubicaron Myriam Bregman, con 21% de positiva y 45,6% negativa, y Mauricio Macri, con 20,2% favorable y 64,2% de rechazo. El expresidente fue, entre todos los nombres relevados, quien registró la imagen negativa más alta.

Cómo les fue a los “outsiders” que aparecen en el radar de 2027

La encuesta agregó cuatro nombres provenientes de fuera de la política tradicional y todos terminaron en la parte inferior del ranking.

El empresario y fundador de Mercado Libre Marcos Galperín obtuvo 11,9% de imagen positiva y 45,7% negativa. El empresario de medios Daniel Hadad registró 9,8% y 46,4%, mientras que el titular de Banco Macro y expresidente de River Jorge Brito alcanzó 7,7% de positiva y 49,4% negativa.

El último lugar correspondió al pastor y conductor Dante Gebel, con 6,3% de imagen positiva y 43,2% negativa. El estudio advierte, de todos modos, que estos nombres cuentan con niveles de conocimiento nacional diferentes a los de dirigentes que llevan años instalados en la política.

La fotografía que deja RDT, a más de un año de las elecciones presidenciales de 2027, muestra así una particularidad: Milei continúa encabezando el ranking entre los nombres medidos, pero ningún dirigente ni figura incorporada al estudio logra todavía superar su propio nivel de rechazo.

Fuente: RDT Consultores