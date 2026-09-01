Milei anticipó que Malvinas estará en la agenda de la reunión de Gabinete tras los dichos de Trump

El presidente Javier Milei confirmó que la cuestión Malvinas será uno de los temas que se analizarán este martes durante la reunión de Gabinete, luego de que Donald Trump sorprendiera al señalar que Estados Unidos podría revisar su histórica postura sobre la soberanía del archipiélago.

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En una entrevista telefónica con el periodista Luis Gasulla, en radio El Observador , Milei destacó la importancia de las declaraciones realizadas el lunes por el mandatario estadounidense y las vinculó directamente con la causa argentina por las Islas Malvinas.

“Ayer pasó algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos”, afirmó el jefe de Estado, aunque evitó adelantar qué posición adoptará su Gobierno frente a la posibilidad planteada por Trump.

Trump fue consultado el lunes 31 de agosto por la postura de Estados Unidos frente al reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas. Ante la pregunta de los periodistas, el presidente estadounidense respondió que su administración está evaluando su posición.

“Siempre reviso cada posición. Es solo una de muchas”, expresó Trump desde el Salón Oval.

La declaración generó especial atención debido a que Washington mantiene históricamente una posición de neutralidad respecto de la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido, incluso desde el conflicto bélico de 1982.

Las palabras de Trump abrieron así un interrogante sobre un eventual cambio en la política estadounidense frente a la cuestión Malvinas, un tema que Milei aseguró que será llevado a la mesa del Gabinete.

Milei también habló del retiro de Messi

La entrevista comenzó con otro de los grandes temas del momento para el Presidente: el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina, anunciado el lunes después de la derrota ante España en la final del Mundial 2026.

Milei describió la decisión como “el dolor de saber que el mejor de todos los tiempos ya no va a vestir nuestra casaca” y destacó la extensa trayectoria del capitán argentino.

Además, defendió la figura de Messi frente a las críticas que recibió durante distintos momentos de su carrera y sostuvo que Argentina arrastra una “pasión autodestructiva” que llevó a cuestionar incluso a sus máximos referentes.

“Argentina se acostumbró a ser un país perdedor durante cien años”, afirmó el Presidente, quien planteó como desafío recuperar la confianza en las propias capacidades del país.

Sobre el final de la conversación, Milei también habló de automovilismo y se mostró entusiasmado con la posibilidad de que Argentina vuelva a recibir una carrera de Fórmula 1.

“Vamos a recuperar los fierros. Mire si recuperamos la Fórmula 1”, lanzó.