A cuatro años del atentado a Cristina Kirchner, Casación debe definir si hubo violencia de género

A cuatro años del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, la causa todavía tiene un capítulo judicial pendient e. La Cámara Federal de Casación Penal debe definir si el intento de asesinato de la entonces vicepresidenta debe ser considerado también como una modalidad de violencia de género , lo que podría modificar el encuadre y las penas.

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En abril pasado, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a un recurso presentado por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), encabezada por Mariela Labozzetta, y aceptó analizar el planteo.

La fiscalía cuestionó el criterio utilizado por el Tribunal Oral Federal 6, que había considerado que no estaba acreditada una “animosidad individual” hacia las mujeres por parte de Fernando Sabag Montiel.

Para la UFEM, ese razonamiento no contempla el carácter estructural de la violencia de género ni la modalidad de violencia política contra las mujeres contemplada por la Ley 26.485.

Si Casación finalmente acepta aplicar esa perspectiva al atentado contra la expresidenta, deberá determinarse cómo impactaría ese nuevo encuadre en la condena. La Cámara podría dictar una nueva resolución o devolver el expediente al TOF 6 para que evalúe la pena correspondiente.

Las condenas por el atentado

El Tribunal Oral Federal 6 condenó a Fernando Sabag Montiel a 10 años de prisión como autor material del intento de homicidio. Esa pena fue unificada con una condena previa por un delito relacionado con material de explotación sexual infantil, por lo que la pena total quedó establecida en 14 años.

En tanto, Brenda Elizabeth Uliarte fue condenada a 8 años y 2 meses de prisión como partícipe necesaria del ataque.

Gabriel Nicolás Carrizo, señalado durante la investigación como integrante del grupo conocido como “Los Copitos”, fue absuelto luego del juicio oral.

Sabag Montiel permanece detenido en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, mientras que Uliarte cumple su condena en la Unidad 7 de Mujeres de esa localidad.

Cómo fue el ataque contra Cristina Kirchner

El atentado ocurrió el 1 de septiembre de 2022, frente al domicilio que Cristina Kirchner tenía entonces en el barrio porteño de Recoleta.

Sabag Montiel se acercó a la entonces vicepresidenta mientras saludaba a los militantes que se encontraban en el lugar y gatilló un arma a centímetros de su cabeza. El disparo no salió y el atacante fue reducido por personas que estaban en medio de la multitud.

Durante el juicio, Sabag Montiel sostuvo que el intento de asesinato no se concretó por circunstancias ajenas a su voluntad. Sin embargo, la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) determinó que el arma estaba apta para disparar, que pertenecía al acusado y que este sabía utilizarla.

La investigación sobre los supuestos autores intelectuales

Otro de los puntos que continúa bajo discusión es el pedido de Cristina Kirchner para profundizar la investigación sobre los posibles autores intelectuales del atentado.

La defensa de la exvicepresidenta insistió particularmente con la denominada “pista Milman”, vinculada al diputado Gerardo Milman. Esa línea surgió a partir de la declaración del exdiputado Jorge Abello, quien aseguró haber escuchado a Milman decir, dos días antes del ataque, en un bar de la Ciudad de Buenos Aires: “Cuando la maten yo estoy camino a la Costa”.

La jueza María Eugenia Capuchetti archivó esa investigación al considerar que no existían pruebas suficientes para vincular al diputado con el atentado.

Los abogados de Cristina Kirchner, José Ubeira y Marcos Aldazabal, llevaron el reclamo a Casación, pero el tribunal rechazó el recurso extraordinario. Luego recurrieron ante la Corte Suprema de Justicia, donde el planteo permanece pendiente de resolución.