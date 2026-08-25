Milei reúne a sus legisladores antes de una semana clave en el Congreso por la reforma del BCRA e Inocencia Fiscal II

Javier Milei se prepara para una semana decisiva en el Congreso. El Presidente reunirá este martes a los legisladores de La Libertad Avanza para definir la estrategia parlamentaria antes de una jornada clave en Diputados, donde el oficialismo buscará avanzar con dos iniciativas que considera centrales: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto de Inocencia Fiscal II .

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El encuentro con diputados y senadores oficialistas se producirá luego de una reunión de Gabinete encabezada por el mandatario en la Casa Rosada. El objetivo será ordenar posiciones y ajustar la estrategia para una serie de debates que pondrán nuevamente a prueba la capacidad del Gobierno para reunir los votos necesarios.

La Cámara de Diputados tiene previsto sesionar este miércoles 26 de agosto para tratar ambos proyectos. La Libertad Avanza necesita sostener los acuerdos alcanzados con distintos bloques dialoguistas para conseguir la media sanción de las iniciativas.

Uno de los proyectos que Milei busca impulsar modifica la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) . La iniciativa apunta a reforzar la independencia de la entidad y establece restricciones para el financiamiento del sector público.

Entre los cambios planteados se encuentra la prohibición de que el Banco Central financie de manera directa o indirecta al Tesoro nacional, además de limitar el financiamiento a provincias y municipios. También se propone modificar el mecanismo para remover al presidente del organismo, que requeriría una mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras del Congreso.

Desde el Gobierno consideran que la reforma puede contribuir a fortalecer la confianza en la política monetaria y consolidar el programa económico. El oficialismo buscará convertir ese respaldo político en votos durante la sesión del miércoles.

Qué propone Inocencia Fiscal II

El otro eje de la jornada será el nuevo régimen de Inocencia Fiscal, una iniciativa que el Gobierno presenta como una herramienta para facilitar la utilización de dólares que permanecen fuera del circuito formal.

El proyecto contempla cambios en las reglas para la determinación y fiscalización de Ganancias y busca reducir las posibilidades de que los contribuyentes sean perseguidos penalmente por inconsistencias menores. También elimina los actuales topes de ingresos y patrimonio que condicionan el acceso al régimen simplificado.

La apuesta oficial es que una mayor seguridad jurídica incentive a los argentinos a utilizar sus ahorros en dólares y permita movilizar parte de los fondos que permanecen fuera del sistema financiero.

Sin embargo, el proyecto todavía genera dudas entre algunos sectores, especialmente respecto del nivel de adhesión que podría tener entre los contribuyentes y de la confianza que la medida logre generar a futuro.

Una pulseada que pondrá a prueba al oficialismo

La sesión del miércoles será otro examen para el Gobierno de Milei, que deberá sostener acuerdos con bloques aliados y legisladores que no forman parte de La Libertad Avanza para avanzar con sus principales proyectos.

La estrategia oficial no se limita a las dos iniciativas económicas. El temario de Diputados también contempla otros proyectos y tratados, en una sesión que podría convertirse en una extensa jornada parlamentaria.

En ese escenario, la reunión que Milei mantendrá con sus legisladores será clave para definir la postura del oficialismo y ajustar los últimos detalles antes de una nueva pulseada en el Congreso. La Casa Rosada buscará que las dos iniciativas consideradas prioritarias obtengan media sanción y puedan continuar su recorrido legislativo.