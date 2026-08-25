Juicio de los Cuadernos: un exejecutivo de Techint ratificó que entregó dinero a Roberto Baratta

El juicio por la causa de los Cuadernos de la corrupción sumó este martes un nuevo testimonio de peso. Héctor Zabaleta, exejecutivo de Techint, confirmó ante la Justicia que entregó paquetes con dinero al entonces funcionario de Planificación Federal Roberto Baratta , en una serie de encuentros que quedaron registrados en las anotaciones del remisero Oscar Centeno.

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Zabaleta, contador de 80 años, declaró como testigo ante el Tribunal Oral Federal 7 , que lleva adelante el juicio en el que la principal acusada es la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Antes de comenzar su exposición fue advertido sobre su obligación de decir la verdad y sobre su derecho a no responder aquellas preguntas que pudieran autoincriminarlo, debido a que anteriormente había estado imputado en la causa.

Ante una pregunta de la fiscal Fabiana León, el ex directivo respondió afirmativamente cuando le consultaron si había entregado los paquetes a Baratta. Según explicó, la instrucción para realizar esas entregas había sido impartida por Luis Betnaza , otro histórico ejecutivo de Techint.

Durante su declaración, Zabaleta detalló que los paquetes contenían dinero en pesos y que cada entrega rondaba entre 600.000 y 700.000 pesos . Según su relato, la instrucción que había recibido era que el total de los pagos alcanzara aproximadamente un millón de dólares , aunque las entregas se realizaron en moneda nacional porque no podía acceder al mercado cambiario.

El ex ejecutivo también recordó conversaciones telefónicas con Baratta y aseguró que el entonces funcionario reclamaba que los pagos fueran realizados en dólares. Según relató ante el tribunal, en una de esas comunicaciones Baratta llegó a amenazar con cortar el suministro de gas en la planta de Campana si no recibía dólares billete.

Uno de los aspectos destacados de su testimonio fue que las fechas de las entregas coinciden con las anotaciones realizadas por Oscar Centeno en los cuadernos que dieron origen a la investigación.

El vínculo de Techint con la causa

La aparición de Techint en los Cuadernos está vinculada con los acontecimientos ocurridos alrededor de la nacionalización de SIDOR, la siderúrgica que la empresa argentina controlaba en Venezuela y que fue estatizada durante el gobierno de Hugo Chávez.

Zabaleta y Betnaza habían sido procesados en 2018 por presuntos pagos ilegales relacionados con las gestiones realizadas ante funcionarios argentinos para intervenir frente al gobierno venezolano. Ambos reconocieron entonces que se habían realizado pagos por un monto cercano al millón de dólares.

Sin embargo, en 2021 fueron sobreseídos por la Justicia, que consideró que esos pagos se habían producido en el contexto de una situación de emergencia y por razones que fueron calificadas como “humanitarias”, relacionadas con la necesidad de facilitar el regreso a la Argentina de empleados de la compañía y sus familiares.

La declaración de Zabaleta adquiere ahora particular relevancia porque, a diferencia de aquella etapa de la investigación, en el juicio oral compareció como testigo y bajo juramento de verdad.

Betnaza también declara

Después del testimonio de Zabaleta estaba prevista la declaración de Luis Betnaza, quien también fue ejecutivo de Techint y había sido procesado y posteriormente sobreseído en la causa.

Betnaza y Zabaleta son dos de los testigos vinculados con el capítulo de Techint que el Tribunal Oral Federal 7 incorporó al debate. Sus declaraciones apuntan a reconstruir cómo fueron las entregas de dinero y qué motivó las gestiones realizadas durante el conflicto por SIDOR.

El testimonio de Zabaleta se suma así a una extensa lista de declaraciones que forman parte del juicio por los Cuadernos, una causa que investiga un presunto esquema de recaudación de dinero ilegal que habría involucrado a empresarios y funcionarios durante los gobiernos kirchneristas.