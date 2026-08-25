Aeroparque cierra por 55 horas y los vuelos de San Juan serán trasladados a Ezeiza

La terminal porteña dejará de operar desde este martes a las 9 y permanecerá cerrada hasta el jueves a las 16 por trabajos de mantenimiento en la pista. Los pasajeros sanjuaninos deberán prestar especial atención al aeropuerto de partida.

El cierre temporal del Aeroparque Jorge Newbery tendrá impacto directo en los pasajeros de San Juan que viajen hacia Buenos Aires. Durante las 55 horas que dure la interrupción, los vuelos que habitualmente operan desde Aeroparque serán trasladados al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, mientras que otros servicios serán reprogramados o cancelados.

La medida comenzó a regir este martes 25 de agosto a las 9 y se extenderá hasta las 16 del jueves 27 de agosto. Durante ese período no habrá despegues ni aterrizajes en la terminal metropolitana, debido a trabajos de mantenimiento preventivo sobre su pista principal.

Para los sanjuaninos, el principal cambio estará en los vuelos operados por Aerolíneas Argentinas que conectan la provincia con Buenos Aires. Los pasajeros que tengan previsto viajar durante el cierre deberán dirigirse a Ezeiza y no a Aeroparque, siempre de acuerdo con la modificación que haya informado previamente la compañía aérea.

¿Por qué cierra Aeroparque? Las tareas forman parte de un plan integral de obras impulsado por Aeropuertos Argentina y contemplan principalmente trabajos de bacheo y balizamiento de la pista. El objetivo es mejorar las condiciones de la terminal ante el crecimiento de la actividad aérea y dejarla preparada para la temporada alta que comenzará en octubre.

El cierre obligó a reorganizar una gran cantidad de vuelos. De acuerdo con la información publicada por Infobae, entre el 50% y el 60% de las operaciones previstas, tanto de cabotaje como internacionales, serán trasladadas a Ezeiza. Como consecuencia, Ezeiza tendrá un fuerte incremento en su movimiento: pasará de unos 530 movimientos habituales a aproximadamente 940, lo que representa un aumento cercano al 80%. El resto de los servicios fueron cancelados por las distintas aerolíneas.