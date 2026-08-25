Fentanilo contaminado: la extitular de la ANMAT apuntó contra su subordinada por la demora en clausurar los laboratorios

La causa por el fentanilo contaminado que provocó la muerte de 90 pacientes sumó un nuevo capítulo. La ex titular de la ANMAT, Nélida Agustina Bisio, amplió su declaración indagatoria ante la Justicia y apuntó contra quien era su subordinada, Gabriela Mantecón Fumadó, por las demoras en adoptar medidas contra los laboratorios involucrados.

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Bisio respondió durante casi cinco horas las preguntas del juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, y de la fiscal María Laura Roteta. En su declaración buscó despegarse de las decisiones operativas que permitieron que HLB Pharma y Laboratorios Ramallo continuaran funcionando pese a las irregularidades detectadas durante inspecciones.

La ex funcionaria sostuvo que el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), que estaba bajo la conducción de Mantecón Fumadó, tenía autonomía para tomar las decisiones técnicas relacionadas con las plantas elaboradoras de medicamentos. En ese sentido, le atribuyó a su ex subordinada la responsabilidad por las demoras y por la falta de avance de algunas medidas preventivas.

“Rechazo que todo lo que ocurría en la ANMAT estuviera en mi conocimiento”, sostuvo Bisio durante su declaración. Su estrategia defensiva también apuntó a diferenciar las responsabilidades de la conducción política y administrativa del organismo de aquellas vinculadas con los controles específicos sobre los laboratorios.

Uno de los puntos centrales de la investigación es determinar quién tenía la responsabilidad efectiva de avanzar con las sanciones contra Laboratorios Ramallo y HLB Pharma después de que los inspectores detectaran graves irregularidades.

Según la documentación incorporada a la causa, los equipos técnicos habían elevado cartas de advertencia que buscaban prohibir la producción en Ramallo y la comercialización de productos de HLB Pharma. Sin embargo, la primera medida recién fue firmada el 10 de febrero de 2025, unos 38 días después de que hubiera sido elevada para su aprobación. La segunda nunca llegó a firmarse.

La normativa vigente establecía un plazo de dos días para expedirse sobre este tipo de medidas. Para la Fiscalía, esas demoras forman parte de la secuencia que permitió que los laboratorios continuaran operando hasta que se produjo y distribuyó el fentanilo contaminado.

Bisio, en cambio, afirmó que el INAME tenía las facultades técnicas para intervenir y que Mantecón Fumadó era quien debía tomar las decisiones vinculadas con los procedimientos de fiscalización.

Una reunión clave con los responsables de los laboratorios

Otro de los puntos que aparece en la investigación es una reunión realizada el 14 de enero de 2025 en la sede de la ANMAT, en la que participaron Bisio, Mantecón Fumadó y representantes de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.

El encuentro se produjo cuando ya existían proyectos de cartas de advertencia destinados a impedir la producción en Ramallo y la comercialización de productos de HLB Pharma. La reunión había sido solicitada por los empresarios y terminó convirtiéndose en uno de los episodios que la Justicia analiza para determinar si existieron demoras deliberadas en las medidas de control.

Las dos ex funcionarias ofrecieron versiones diferentes sobre lo ocurrido. Bisio sostuvo que asistió porque Mantecón Fumadó le había planteado que se trataba de personas “complicadas” y que su presencia ayudaría a mantener el orden. Además, aseguró que durante el encuentro permaneció prácticamente en silencio.

Mantecón Fumadó, por su parte, había declarado que los empresarios reclamaron tiempo para presentar documentación y cuestionaron la posibilidad de que los laboratorios fueran clausurados. Según su versión, ambas coincidieron en otorgarles un plazo para responder, aunque finalmente la documentación requerida no habría sido presentada en los términos esperados.

La demora en las medidas quedó bajo la lupa de la investigación porque, mientras avanzaban las discusiones internas y administrativas, el laboratorio continuó con su actividad. Posteriormente, lotes de fentanilo contaminado llegaron a distintos centros de salud del país.

Las dos ex funcionarias están imputadas

Bisio y Mantecón Fumadó fueron detenidas el 3 de agosto por pedido de la Fiscalía. Ambas recuperaron luego la libertad tras depositar una caución de $75 millones y quedaron sometidas a restricciones, entre ellas la prohibición de salir del país.

La causa investiga la producción y distribución de fentanilo contaminado con las bacterias Klebsiella y Ralstonia. Los lotes involucrados fueron elaborados en Laboratorios Ramallo para HLB Pharma, empresas vinculadas al empresario Ariel García Furfaro.

El expediente ya tiene 13 personas procesadas entre directivos, accionistas y responsables de las plantas. Ahora, el juez Kreplak deberá definir la situación procesal de Bisio y Mantecón Fumadó, mientras la investigación continúa para determinar el alcance de las responsabilidades por las fallas de control que precedieron a la distribución del fentanilo contaminado.