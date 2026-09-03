Diez empresas presentaron ofertas para construir el Centro de Control Unificado entre San Juan y Mendoza

La construcción del Centro de Control Unificado entre San Juan y Mendoza dio un nuevo paso. Este jueves se realizó la apertura de sobres de la licitación y diez empresas presentaron sus propuestas para ejecutar una obra que demandará una inversión de $5.158.724.000, financiada en partes iguales por ambas provincias.
El futuro complejo estará ubicado en el kilómetro 42 de la Ruta Nacional 40, en San José, Las Heras, y tendrá un plazo de ejecución previsto de 12 meses.
La iniciativa apunta a concentrar en un mismo espacio los controles policiales y fitosanitarios que actualmente se realizan en el corredor que conecta a San Juan con Mendoza. De esta manera, se busca agilizar el tránsito, reducir los tiempos de espera y reforzar los controles sobre uno de los principales accesos de la región de Cuyo.
Cómo será el nuevo centro de control
El proyecto contempla la construcción de nuevos puestos de control y áreas de inspección, además de playas diferenciadas para distintos tipos de vehículos.
También se prevé la incorporación de una Sala de Control Conjunta, junto con obras destinadas a mejorar la infraestructura vial y ordenar la circulación dentro del complejo.
Con la apertura de las ofertas, comienza ahora el proceso de evaluación técnica y administrativa de las diez propuestas presentadas. Una vez finalizado ese análisis, se avanzará con la definición de la empresa que tendrá a su cargo la ejecución de los trabajos.
Un proyecto conjunto entre San Juan y Mendoza
El Centro de Control Unificado forma parte de una estrategia que ambas provincias vienen desarrollando para coordinar acciones de seguridad y fortalecer los controles en las rutas que atraviesan Cuyo.
La obra busca integrar recursos y capacidades de San Juan y Mendoza, además de facilitar el movimiento de personas y de la producción regional.
En ese sentido, desde las provincias sintetizaron el objetivo del proyecto bajo una premisa: “La seguridad no tiene fronteras”, en referencia a la necesidad de trabajar de manera coordinada para mejorar los controles sin generar mayores demoras para quienes utilizan la Ruta Nacional 40.