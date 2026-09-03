Diez empresas presentaron ofertas para construir el Centro de Control Unificado entre San Juan y Mendoza

La construcción del Centro de Control Unificado entre San Juan y Mendoza dio un nuevo paso. Este jueves se realizó la apertura de sobres de la licitación y diez empresas presentaron sus propuestas para ejecutar una obra que demandará una inversión de $5.158.724.000, financiada en partes iguales por ambas provincias.

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El futuro complejo estará ubicado en el kilómetro 42 de la Ruta Nacional 40, en San José, Las Heras, y tendrá un plazo de ejecución previsto de 12 meses.

La iniciativa apunta a concentrar en un mismo espacio los controles policiales y fitosanitarios que actualmente se realizan en el corredor que conecta a San Juan con Mendoza. De esta manera, se busca agilizar el tránsito, reducir los tiempos de espera y reforzar los controles sobre uno de los principales accesos de la región de Cuyo.

El proyecto contempla la construcción de nuevos puestos de control y áreas de inspección, además de playas diferenciadas para distintos tipos de vehículos.

También se prevé la incorporación de una Sala de Control Conjunta, junto con obras destinadas a mejorar la infraestructura vial y ordenar la circulación dentro del complejo.

Con la apertura de las ofertas, comienza ahora el proceso de evaluación técnica y administrativa de las diez propuestas presentadas. Una vez finalizado ese análisis, se avanzará con la definición de la empresa que tendrá a su cargo la ejecución de los trabajos.

Un proyecto conjunto entre San Juan y Mendoza

El Centro de Control Unificado forma parte de una estrategia que ambas provincias vienen desarrollando para coordinar acciones de seguridad y fortalecer los controles en las rutas que atraviesan Cuyo.

La obra busca integrar recursos y capacidades de San Juan y Mendoza, además de facilitar el movimiento de personas y de la producción regional.

En ese sentido, desde las provincias sintetizaron el objetivo del proyecto bajo una premisa: “La seguridad no tiene fronteras”, en referencia a la necesidad de trabajar de manera coordinada para mejorar los controles sin generar mayores demoras para quienes utilizan la Ruta Nacional 40.