Milei marcó diferencias con Macri y anticipó que no cederá ante la presión: "No vamos a hacer lo mismo"

Javier Milei volvió a marcar distancia con la experiencia de Mauricio Macri y lanzó una definición tajante sobre cómo piensa enfrentar la presión política y social. Durante su participación en el Foro Madrid, realizado en Santiago de Chile , el Presidente sostuvo que el gobierno de Cambiemos “se dejó correr” por las protestas de 2017 y aseguró que su gestión no repetirá ese camino.

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El mandatario utilizó el antecedente de Macri para defender su estrategia frente a la oposición y ratificar que no modificará el rumbo económico. Según planteó, aquella administración tenía una economía en crecimiento, pero terminó cediendo frente a la conflictividad callejera y a las presiones provenientes incluso de sectores aliados.

“ El gobierno de Cambiemos sucumbió a la presión de la política, tanto de la oposición como del extremo centro. Se dejó correr por los que le tiraron catorce toneladas de piedra y por los presuntos aliados que sugerían poner el freno de mano ”, sostuvo Milei.

La referencia fue a las protestas de diciembre de 2017 frente al Congreso durante el tratamiento de la reforma previsional impulsada por el gobierno de Macri, una jornada marcada por graves incidentes entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

A partir de ese antecedente, Milei planteó una diferencia explícita entre ambas gestiones y dejó una de las frases más fuertes de su exposición.

“Nosotros aprendimos esa lección. No nos vamos a dejar descarrilar por su relato”, afirmó. Y completó: “No vamos a ceder un ápice en ninguna de nuestras políticas”.

El Presidente insistió en que, más allá de las críticas y de la conflictividad política, considera que el programa económico está funcionando y que modificarlo sería repetir, según su interpretación, el error cometido por Cambiemos.

En ese punto también acusó a sectores opositores de intentar instalar escenarios de caos y desgaste político. Milei sostuvo que esa estrategia no es exclusiva de la Argentina y afirmó que existe una coordinación regional de sectores de izquierda para desestabilizar a gobiernos de derecha.

Defensa del rumbo económico

Durante el mismo discurso, Milei repasó algunos de los principales números que utiliza el Gobierno para defender su gestión. Señaló que su administración eliminó un déficit fiscal consolidado equivalente a 15 puntos del PBI y aseguró que la pobreza cayó 25 puntos porcentuales desde el comienzo de su mandato. También afirmó que Argentina acumula 27 meses consecutivos de crecimiento.

Según su proyección, si se cumplen las estimaciones oficiales para este año y el próximo, la economía argentina podría acumular cerca de 20% de crecimiento en cuatro años.

El discurso en Chile dejó así una señal política clara hacia adentro del oficialismo y también hacia sus aliados: Milei reivindicó a Macri como antecedente de un gobierno afín, pero utilizó su experiencia para explicar qué es lo que, según él, su administración no debe repetir.

La comparación llegó además en un momento en que ambos espacios mantienen coincidencias en varios temas, aunque también diferencias sobre la estrategia política, la construcción electoral y el vínculo con sectores de la oposición.