Fuerte expectativa por el anuncio de Javier Milei por Malvinas: a qué hora se emitirá la cadena nacional

qyuJavier Milei regresará este jueves de Chile y grabará en la Casa Rosada la cadena nacional que se emitirá a las 21 y estará centrada en la cuestión Malvinas. El Gobierno mantiene bajo estricta reserva los detalles del mensaje, mientras crece la expectativa por un anuncio que, según fuentes oficiales, será de fuerte impacto.

Milei anticipó que Malvinas estará en la agenda de la reunión de Gabinete tras los dichos de Trump

Milei hablará en cadena nacional por Malvinas tras los dichos de Trump

La grabación está prevista entre las 16 y las 17, pocas horas después del regreso del Presidente desde Santiago. Milei viajará durante la mañana a Chile, donde participará del Foro Madrid, mantendrá un encuentro con la subsecretaria de Estado estadounidense para la Diplomacia Pública, Sarah Rogers, y será recibido por el presidente chileno José Antonio Kast.

En la Casa Rosada evitaron confirmar cuál será el alcance concreto del anuncio. Incluso dentro del propio Gobierno hay funcionarios que aseguran desconocer el contenido completo del mensaje.

En distintos despachos solamente trascendió que la cadena será "fuerte", aunque algunos sectores del oficialismo advierten que el nivel de expectativa generado podría superar finalmente el alcance de las medidas que se anuncien.

Una de las posibilidades que circuló está vinculada con nuevas acciones diplomáticas frente a las actividades británicas en las Islas Malvinas, aunque tampoco se descarta que el Presidente anuncie medidas relacionadas con Defensa o con el posicionamiento estratégico argentino en el Atlántico Sur.

Malvinas, Defensa y el Atlántico Sur

La cadena se producirá en medio de una serie de movimientos del Gobierno relacionados con la política de Defensa. En las últimas semanas volvió a tomar impulso el trabajo sobre la nueva Directiva de Política de Defensa Nacional, un documento que establece las prioridades para el planeamiento de las Fuerzas Armadas.

El borrador contempla una atención especial sobre el Atlántico Sur, la Antártida, las rutas marítimas, el extremo austral y la infraestructura crítica. Sin embargo, no existe confirmación oficial de que Milei vaya a anunciar este jueves la aprobación de esa directiva.

También avanza la negociación para conseguir financiamiento estadounidense destinado a la Base Naval Integrada de Ushuaia, proyecto que el Gobierno busca convertir en un nodo logístico y estratégico para el Atlántico Sur y la Antártida.

La relación con Estados Unidos y la disputa con China

El escenario también está atravesado por el acercamiento de la Argentina a Estados Unidos y la creciente preocupación de Washington por la presencia china en sectores considerados estratégicos.

Después de las advertencias estadounidenses sobre la participación de Huawei en infraestructura tecnológica vinculada con Vaca Muerta, el Gobierno comenzó a analizar nuevos requisitos de seguridad para proveedores de redes y centros de datos, además de mecanismos para identificar infraestructura crítica.

En paralelo, el oficialismo busca profundizar la cooperación militar con Washington a través de distintos acuerdos regionales. La estrategia apunta a fortalecer el vínculo con Estados Unidos sin romper los lazos comerciales que Argentina mantiene con China.

La explotación de hidrocarburos en Malvinas, otro punto clave

Las señales más concretas sobre el contenido de la cadena surgieron de las declaraciones del canciller Pablo Quirno, quien sostuvo que la Argentina debe acompañar su reclamo por Malvinas con "actividades muy concretas".

El planteo aparece vinculado con la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, donde operan empresas como Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum.

Entre las alternativas que analiza el Gobierno aparecen nuevas acciones contra compañías, contratistas y proveedores vinculados con esas actividades, además de posibles medidas diplomáticas y judiciales.

Por ahora, ninguna de esas opciones fue confirmada oficialmente.

La expectativa por la postura de Donald Trump

Otro elemento que elevó la expectativa fueron las recientes declaraciones de Donald Trump sobre la posibilidad de revisar la posición estadounidense respecto de Malvinas.

Estados Unidos mantiene formalmente una postura de neutralidad sobre la soberanía de las islas y no anunció un reconocimiento de la posición argentina ni una mediación con el Reino Unido.

Milei, sin embargo, interpretó que hubo señales relevantes por parte de Washington y decidió utilizar la cadena nacional para exponer la posición del Gobierno y, eventualmente, anunciar nuevas medidas sobre la cuestión Malvinas.