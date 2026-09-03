Aseguran que la obra de la Ruta 40 Norte arranca en diciembre: el Gobierno licita este mes con fondos mineros

La gestión del gobernador Marcelo Orrego aceleró los tiempos y se prepara para dar uno de los pasos más importantes en materia de infraestructura vial. Este mes se lanzará oficialmente la licitación para la reconstrucción y modernización de la Ruta 40 Norte, en el tramo que une Albardón con Jáchal, según publicó el sitio 0264 Noticias.
El ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, confirmó que el objetivo oficial es convocar a las empresas interesadas en las próximas semanas para que los trabajos sobre el terreno comiencen entre fines de noviembre y los primeros días de diciembre.
La ambiciosa obra es posible gracias al histórico acuerdo alcanzado entre la Provincia y el proyecto minero Vicuña, que contempla un desembolso de 250 millones de dólares destinados a un fideicomiso de infraestructura. Este entendimiento, que meses atrás generó un profundo debate y reconfiguró los bloques en la Cámara de Diputados —con un amplio respaldo transversal gracias al peso de esta obra—, habilitó al Ejecutivo a diseñar un plan vial de gran envergadura a lo largo de unos 143 kilómetros.
Un esquema en cuatro tramos para ganar velocidad
Uno de los datos centrales que reveló la cartera de Infraestructura es la decisión de dividir los trabajos en cuatro tramos diferenciados, priorizando el inicio de las tareas en los sectores de los extremos para descomprimir las zonas más críticas de manera temprana.
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Tramo 1 (Albardón - Villicum): De unos 12 kilómetros de extensión, se transformará en una ruta de doble calzada con dos carriles por sentido de 3,65 metros de ancho, separados por un divisor central de hormigón tipo New Jersey y banquinas pavimentadas de tres metros.
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Tramo 2 (Villicum - Talacasto): Abarcará 39 kilómetros donde se mantendrá la calzada simple, incorporando terceras trochas en puntos estratégicos, además de nuevas alcantarillas y defensas hidráulicas para mitigar el impacto de crecientes.
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Tramo 3 y 4 (Talacasto - Niquivil - San Roque): El histórico sector de 92 kilómetros fue subdividido para optimizar la ejecución. Abarcará desde Talacasto hasta Niquivil, y un tramo final de unos 20 kilómetros que conectará con San Roque, en Jáchal.
"La idea es atacar primero los tramos extremos, desde San Roque hasta Niquivil y desde Albardón a Villicum. Esas son las dos secciones con las que vamos a iniciar, porque en los tramos intermedios tenemos puntos críticos como badenes y sectores de inundación que contemplan una tarea más específica", explicó el ministro Perea.
Detalles técnicos y supervisión nacional
Por estas horas, los equipos técnicos del Ministerio trabajan contrarreloj en la confección definitiva de los pliegos licitatorios. Si bien el proyecto ejecutivo está concluido, por estos días se ultiman detalles de coordinación técnica junto a Vialidad Nacional, organismo que debe emitir su conformidad final para garantizar la interoperabilidad de la traza federal.
Con los plazos ajustados y la expectativa puesta en la reactivación de la mano de obra local —un factor clave que sedujo a legisladores de distintos espacios para aprobar el fideicomiso minero—, San Juan se encamina a cerrar el año con el inicio de una de las apuestas viales más monumentales de los últimos tiempos.