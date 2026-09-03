El Ejecutivo provincial avanza a contrarreloj con los pliegos. La obra se dividirá en cuatro tramos estratégicos y se financiará con el millonario acuerdo del proyecto Vicuña.

Aseguran que la obra de la Ruta 40 Norte arranca en diciembre: el Gobierno licita este mes con fondos mineros

La gestión del gobernador Marcelo Orrego aceleró los tiempos y se prepara para dar uno de los pasos más importantes en materia de infraestructura vial. Este mes se lanzará oficialmente la licitación para la reconstrucción y modernización de la Ruta 40 Norte, en el tramo que une Albardón con Jáchal, según publicó el sitio 0264 Noticias.

El ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, confirmó que el objetivo oficial es convocar a las empresas interesadas en las próximas semanas para que los trabajos sobre el terreno comiencen entre fines de noviembre y los primeros días de diciembre.

La ambiciosa obra es posible gracias al histórico acuerdo alcanzado entre la Provincia y el proyecto minero Vicuña, que contempla un desembolso de 250 millones de dólares destinados a un fideicomiso de infraestructura. Este entendimiento, que meses atrás generó un profundo debate y reconfiguró los bloques en la Cámara de Diputados —con un amplio respaldo transversal gracias al peso de esta obra—, habilitó al Ejecutivo a diseñar un plan vial de gran envergadura a lo largo de unos 143 kilómetros.

Un esquema en cuatro tramos para ganar velocidad

Uno de los datos centrales que reveló la cartera de Infraestructura es la decisión de dividir los trabajos en cuatro tramos diferenciados, priorizando el inicio de las tareas en los sectores de los extremos para descomprimir las zonas más críticas de manera temprana.