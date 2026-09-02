¿Qué pasa con la interna en la UTA sanjuanina? Maldonado va por otro mandato, la oposición con delegados y los antecedentes de UPCN y la CGT

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) San Juan entró de lleno en la cuenta regresiva hacia una elección que, por ahora, tendrá una oposición instalada y con pretensiones de disputar el control del sindicato.

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Los comicios serán el 7 y 8 de octubre y pondrán frente a frente al actual secretario General, Héctor Maldonado , y al dirigente Diego Vázquez , quien encabezará la lista opositora.

Maldonado lleva varias gestiones al frente de la seccional y buscará extender su conducción, mientras que Vázquez intentará capitalizar el malestar de un sector de los trabajadores y convertirlo en una alternativa concreta en las urnas.

La interna comenzó a calentarse antes de la elección en la provincia. El sector de Vázquez cuestionó los padrones y denunció que allí figurarían personas fallecidas, jubilados y trabajadores que ya no estarían en actividad .

Desde la oposición aseguraron que realizaron las observaciones correspondientes ante la Junta Electoral y que se encuentran dentro del período previsto para revisar y cuestionar el listado de afiliados habilitados para votar.

Maldonado respondió con dureza y, a través de un mensaje difundido por WhatsApp, calificó de "traidores" a quienes ahora se presentan como oposición. El dirigente defendió a la Lista Celeste y Blanca, espacio con el que se identifica el oficialismo, y cuestionó a quienes, según su visión, cambiaron de posición para enfrentar a la conducción.

El espacio que conduce Vázquez llega a la disputa provincial con resultados que le permiten exhibir músculo entre los trabajadores del transporte.

En la empresa El Triunfo, la Lista A se impuso en las elecciones de delegados realizadas en las tres sedes de la compañía —Capital, Caucete y Casuarinas, en 25 de Mayo—. La nómina obtuvo 76 votos, contra 46 de la Lista B y 17 de la Lista C, ambas vinculadas al oficialismo.

El resultado permitió que fueran elegidos como representantes de los trabajadores Carlos Frau, Gustavo Gavia, Rubén López, Elías Núñez, Oscar Molina y Mario González.

Ese triunfo se sumó al conseguido previamente en Albardón, donde la lista vinculada a Vázquez había obtenido 126 votos contra 74 de la lista Celeste y Blanca, con 201 sufragios emitidos y un voto impugnado.

Para la oposición, ambas elecciones funcionan como una señal concreta del nivel de respaldo que puede conseguir entre los trabajadores. Y, especialmente, como un argumento para sostener que existe una base electoral capaz de desafiar al oficialismo.

El escenario que enfrenta Maldonado tampoco puede analizarse sin mirar lo que ocurrió recientemente en otros sindicatos de San Juan. Durante los últimos meses, dos de las principales elecciones gremiales de la provincia terminaron con los oficialismos reteniendo el poder prácticamente sin sobresaltos.

En UPCN, el histórico dirigente José "Pepe" Villa consiguió renovar su mandato. El intento opositor que buscaba disputar la conducción no llegó a transformarse en una competencia electoral formal. En ese proceso, Alejandro Savoca quedó además en el centro de cuestionamientos por presuntos negocios vinculados con su paso por la secretaría de Obras Sociales del sindicato, situación que terminó debilitando aún más su intento de convertirse en alternativa.

Algo similar ocurrió en la CGT Regional San Juan. Allí surgieron espacios destinados a disputar el poder del oficialismo, entre ellos la Mesa Intersindical y las 62 Organizaciones Peronistas. Sin embargo, tampoco alcanzó para modificar el escenario interno.

Eduardo Cabello retuvo la conducción de la CGT por aclamación, con el respaldo de 54 sindicatos, y la oposición no consiguió finalmente transformar su armado político y sindical en una competencia efectiva por el control de la central obrera.

El dato no es menor para la UTA. Los últimos antecedentes muestran que construir una oposición dentro de un sindicato no necesariamente alcanza para llegar a una elección competitiva, mucho menos para desplazar a una conducción que lleva años consolidada y cuenta con estructura propia.