San Juan prepara la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil: habrá una reunión ampliada

San Juan comenzó a delinear los pasos necesarios para aplicar el nuevo Régimen Penal Juvenil, que entrará en vigencia en todo el país el próximo 5 de septiembre. Funcionarios del Gobierno, representantes de la Justicia y especialistas mantuvieron una reunión preliminar para analizar cómo se implementará la normativa en la provincia.

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El encuentro se realizó en la Asesoría Letrada de Gobierno, desde donde se convocó a los distintos organismos que tendrán intervención en el nuevo sistema. El objetivo fue establecer los principales temas que deberán abordarse en una reunión de trabajo ampliada, prevista para la próxima semana, aunque todavía no tiene fecha confirmada.

La nueva normativa, establecida por la Ley 27.801, reemplazará el sistema tutelar vigente desde 1980 y establece la responsabilidad penal para adolescentes de 14 a 18 años ante delitos contemplados en el Código Penal.

Uno de los principales desafíos para la provincia será establecer el procedimiento que deberán seguir los distintos organismos una vez que la nueva legislación entre plenamente en vigencia.

En este sentido, la Corte de Justicia de San Juan comunicó que trabaja en la elaboración de una acordada que permitirá establecer, de manera provisoria, los primeros pasos para aplicar el nuevo régimen.

La medida tendrá carácter transitorio hasta que la provincia pueda contar con un Código Procesal Penal Juvenil propio, una de las cuestiones que comenzaron a analizarse durante la reunión.

El encuentro estuvo encabezado por el asesor Letrado General de Gobierno, Alejandro Ferrari, y contó con la participación de representantes del Poder Judicial, Gobierno, Seguridad, organismos vinculados a la niñez y especialistas en materia penal.

Entre los presentes estuvieron la jueza Penal de Niñez y Adolescencia María Julia Camus; el subsecretario de Inspección y Control de Gestión de la Seguridad Pública, Damián Villavicencio; el abogado penalista Fernando Castro; el diputado provincial Juan de la Cruz Córdoba; la directora de Niñez, Adolescencia y Familia, Raquel Trincado; y el director de la Defensoría Nacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Daniel Molina.

También participaron el Asesor Letrado Adjunto del Gobierno, Facundo Rojas Clariá; el fiscal General de la Corte, Guillermo Baigorrí; y el secretario de Seguridad y Orden Público, Enrique Alejandro Delgado.

Buscan definir un procedimiento para adolescentes

Durante la jornada se analizaron distintos aspectos vinculados con la puesta en marcha del régimen y se acordó continuar trabajando para definir alternativas que permitan avanzar en la elaboración de un código de procedimiento penal juvenil para San Juan.

La intención es coordinar el funcionamiento de las diferentes áreas que tendrán intervención en los casos que involucren a adolescentes, evitando superposiciones y estableciendo pautas claras para la actuación de la Justicia, Seguridad y los organismos de protección de derechos.

“Es necesario llegar a un acuerdo para coordinar acciones en pos de lograr lo mejor para los menores y para la seguridad de la sociedad sanjuanina también”, expresó Ferrari.

Con la entrada en vigencia de la nueva legislación a pocos días, la provincia acelerará ahora las reuniones entre los distintos sectores involucrados para definir las herramientas que permitan comenzar a aplicar el régimen mientras se avanza en una normativa procesal específica.