Fin de semana a puro motor: cómo comprar las entradas y qué categorías correrán en el Villicum

San Juan se prepara para vivir un fin de semana a puro motor con la llegada de un evento internacional de motociclismo que promete sacudir el departamento Albardón. Del 4 al 6 de septiembre de 2026, el Circuito San Juan Villicum será el epicentro de la velocidad con la convergencia de certámenes de primer nivel.

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La pista albardonera albergará de manera conjunta al Campeonato Argentino de Velocidad (CAV) y al Campeonato Chileno de Velocidad (CCV), a los que se sumará la adrenalina de la Moto4 Latin Cup, que disputará los Rounds 7 y 8 de su temporada. La cita reunirá a destacados pilotos de Argentina, Chile y distintos puntos de Latinoamérica en tres jornadas de pura competencia.

Para los fanáticos que deseen presenciar el espectáculo desde las tribunas y el paddock del autódromo internacional, la organización dispuso dos categorías de tickets:

Como parte de las iniciativas para fomentar la participación de las familias, se confirmó que los menores de 12 años ingresarán sin cargo, siempre y cuando se encuentren acompañados por un adulto responsable. Los pases adquiridos serán válidos exclusivamente para las fechas y los sectores informados previamente por la producción del evento bajo la denominación del Gran Premio Mobil.

Para comprar las entradas accede al siguiente link ingresando AQUÍ.