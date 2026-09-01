Fin de semana a puro motor: cómo comprar las entradas y qué categorías correrán en el Villicum

San Juan se prepara para vivir un fin de semana a puro motor con la llegada de un evento internacional de motociclismo que promete sacudir el departamento Albardón. Del 4 al 6 de septiembre de 2026, el Circuito San Juan Villicum será el epicentro de la velocidad con la convergencia de certámenes de primer nivel.
La pista albardonera albergará de manera conjunta al Campeonato Argentino de Velocidad (CAV) y al Campeonato Chileno de Velocidad (CCV), a los que se sumará la adrenalina de la Moto4 Latin Cup, que disputará los Rounds 7 y 8 de su temporada. La cita reunirá a destacados pilotos de Argentina, Chile y distintos puntos de Latinoamérica en tres jornadas de pura competencia.
Entradas, precios y accesos
Para los fanáticos que deseen presenciar el espectáculo desde las tribunas y el paddock del autódromo internacional, la organización dispuso dos categorías de tickets:
Parque Cerrado + Estacionamiento: $20.000
Como parte de las iniciativas para fomentar la participación de las familias, se confirmó que los menores de 12 años ingresarán sin cargo, siempre y cuando se encuentren acompañados por un adulto responsable. Los pases adquiridos serán válidos exclusivamente para las fechas y los sectores informados previamente por la producción del evento bajo la denominación del Gran Premio Mobil.
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