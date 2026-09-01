    • 1 de septiembre de 2026 - 19:00

    Adam Bareiro fue operado de una hernia discal y no jugará en Boca hasta 2027

    El delantero del Xeneize se sometió a una cirugía por una hernia discal lumbar tras no responder al tratamiento conservador. Tendrá unos cuatro meses de recuperación.

    Adam Bareiro se operó de su lesión en la espalda y no podrá estar presente en Boca en lo que resta de 2026.

    Adam Bareiro se operó de su lesión en la espalda y no podrá estar presente en Boca en lo que resta de 2026.

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    Boca confirmó este martes que Adam Bareiro fue operado con éxito de una hernia discal lumbar y que no volverá a jugar durante lo que resta de 2026. El delantero había intentado evitar la cirugía con un tratamiento alternativo, pero los dolores persistieron y finalmente debió pasar por el quirófano.

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    “El jugador Bareiro Adam fue intervenido quirúrgicamente con éxito de una hernia discal lumbar”, informó el club a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.

    La decisión llegó después de varias semanas de seguimiento. Bareiro se había sometido a un bloqueo en la zona lumbar y comenzó un tratamiento conservador con el objetivo de recuperarse sin cirugía. Incluso llegó a participar de algunos entrenamientos, aunque continuó con molestias y su evolución era evaluada día a día.

    Ante la falta de una respuesta favorable, Boca y el futbolista optaron finalmente por la intervención. El antecedente de Edinson Cavani, quien atravesó una lesión similar el año pasado, también fue tenido en cuenta al momento de definir el camino a seguir.

    Cuándo volverá a jugar Bareiro

    El delantero tendrá por delante una recuperación estimada en unos cuatro meses, por lo que quedó descartado para el resto del año. La intención del cuerpo médico y del club es que pueda reincorporarse al plantel durante la pretemporada y quedar a disposición para 2027.

    Bareiro no es el único futbolista de Boca que atraviesa una recuperación prolongada. Tomás Aranda, quien sufrió una fractura de peroné, también fue operado con éxito y apunta a regresar durante la próxima pretemporada.

    El largo camino de Bareiro desde su último partido

    La última vez que Bareiro disputó un partido fue el 9 de mayo, cuando fue titular frente a Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura. Aquella noche debió abandonar el campo durante el primer tiempo tras sufrir un doble desgarro, en el complejo aductor y en el recto anterior del abdomen izquierdo.

    Cuando comenzaba a preparar su regreso, apareció un nuevo problema: una hernia de disco lumbar que modificó por completo los plazos previstos.

    A fines de julio, en Boca confiaban en que el bloqueo lumbar pudiera acelerar su recuperación y hasta se especulaba con que pudiera volver en aproximadamente tres semanas si la evolución era positiva. Sin embargo, ese escenario no se concretó.

    Ahora, Bareiro deberá afrontar una extensa rehabilitación y su regreso a las canchas quedó proyectado para 2027.

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