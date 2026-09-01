    • 1 de septiembre de 2026 - 17:30

    Fabián Flaqué volverá a correr en el autódromo El Zonda con el Top Race

    El piloto sanjuanino será parte de la programación de la fecha del fin de semana del 26 y 27 de septiembre.

    Regreso. Fabián Flaqué será parte de la gran fiesta del automovilismo en El Zonda a fines de septiembre.

    Regreso. Fabián Flaqué será parte de la gran fiesta del automovilismo en El Zonda a fines de septiembre.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Octanos Competición confirmó el retorno de Fabián Flaqué para la 8º fecha del 26 y 27 de septiembre en el mítico e imponente Autódromo “El Zonda” Eduardo Copello de San Juan. El sanjuanino correrá de local con el Fiat Cronos #20 de la estructura de Christian Martínez con el que logró el 2º puesto en la final disputada el 12 de abril (Fecha 2) en el circuito ubicado en la Quebrada de Zonda

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    Fabián Flaqué tiene un total de 79 carreras, 7 poles y 15 victorias en el Top Race Series, categoría en la que se consagró Campeón Argentino en 2015. Mientras que en el Top Race corrió 72 finales y suma 2 podios.

    Así Flaqué se refirió sobre su regreso a la categoría: “Obviamente correr de nuevo en San Juan y en 'El Zonda' es muy bueno. Vengo de correr el año pasado en el TC2000 y este 2026 en Top Race con dos buenas competencias”. Así Flaqué se refirió sobre su regreso a la categoría: “Obviamente correr de nuevo en San Juan y en 'El Zonda' es muy bueno. Vengo de correr el año pasado en el TC2000 y este 2026 en Top Race con dos buenas competencias”.

    Por último, recordó lo que fue su última carrera en “El Zonda”: “Fue una gran carrera la última vez en el Top Race. Obviamente voy a disfrutarlo y pasarla bien con el público de San Juan y más en un escenario icónico como El Zonda. Es un gusto estar con el Octanos Competición, equipo con el que anduve bien y que nos conocemos, así que la idea es dar lo mejor de mi para ser protagonista”.

    De este modo, el Octanos Competición tendrá nuevamente en su plantel de pilotos al Campeón Argentino del Top Race Series 2015: Fabián Flaqué con el Fiat Cronos #20 que buscará la victoria ante su público y en un circuito que conoce muy bien, el Autódromo “El Zonda” Eduardo Copello de San Juan.

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