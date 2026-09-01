Pipo Gorosito dejó de ser el técnico de San Lorenzo

Néstor “Pipo” Gorosito dejó de ser el entrenador de San Lorenzo. La decisión se tomó este martes luego de una reunión entre el cuerpo técnico y los dirigentes, horas después de la derrota por 1-0 frente a Instituto, por la séptima fecha del Torneo Clausura.

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La caída en Córdoba profundizó el mal momento futbolístico del Ciclón, que quedó anteúltimo en la Zona A, con apenas siete puntos en siete jornadas . Además, el equipo venía de quedar eliminado de la Copa Argentina, por lo que la continuidad del entrenador había quedado seriamente cuestionada.

La salida de Gorosito se produjo apenas dos meses después de su regreso al club. El técnico había iniciado su segundo ciclo en San Lorenzo a comienzos de julio, luego de 22 años de su primera etapa, y había firmado un contrato por 12 meses.

Gorosito dirigió ocho partidos desde su regreso: obtuvo dos victorias, dos empates y sufrió cuatro derrotas. La última caída ante Instituto terminó de precipitar una decisión que la dirigencia ya analizaba.

Lo llamativo es que, después del encuentro en Córdoba, el propio entrenador había asegurado que no contemplaba dejar el cargo. “No se cruza por mi cabeza dejar de ser el entrenador de San Lorenzo” , había expresado en conferencia de prensa.

Sin embargo, horas más tarde, la dirigencia tomó otra determinación y resolvió interrumpir el vínculo.

¿Quién queda al frente?

Mientras San Lorenzo comienza la búsqueda de un nuevo entrenador, Walter Perazzo quedará al frente de los próximos entrenamientos, según trascendió tras la salida de Gorosito.

El Ciclón atraviesa así un nuevo capítulo de incertidumbre deportiva, con la necesidad de revertir rápidamente su situación en el Clausura y encaminar una temporada que quedó marcada por los malos resultados y la crisis institucional que atraviesa la entidad.