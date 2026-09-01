    • 1 de septiembre de 2026 - 15:46

    "Leo, te habla el escudo de la Selección", la particular despedida de la AFA a Messi

    La Asociación del Fútbol Argentino publicó un video especial para despedir al capitán, con un mensaje cargado de emoción después de su decisión de cerrar su etapa con la Albiceleste.

    Leo Messi.

    Leo Messi.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina generó una ola de homenajes y mensajes alrededor del mundo. Entre ellos, la AFA eligió una manera especial de hablarle al capitán: el propio escudo de la camiseta argentina tomó la palabra para agradecerle por todos estos años.

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    Leo, te habla el escudo de la Selección. Y quería decirte lo mucho que te voy a extrañar”, comienza el mensaje que acompaña el video publicado por la Asociación del Fútbol Argentino en sus redes sociales.

    La pieza audiovisual fue difundida después de que Messi confirmara su retiro del seleccionado, una decisión que marcó el cierre de una etapa histórica para el fútbol argentino. El capitán había comunicado la noticia el lunes 31 de agosto, luego de una trayectoria de más de dos décadas con la camiseta nacional.

    El homenaje de la AFA recorre, desde una mirada simbólica, el vínculo entre Messi y la camiseta que vistió durante tantos años. El escudo aparece como protagonista para expresar el sentimiento de una Selección que pierde a su máximo referente.

    La publicación se sumó a los numerosos mensajes que recibió el rosarino después de anunciar su decisión. Hinchas, compañeros, exjugadores y distintas instituciones del fútbol argentino reaccionaron ante la despedida del futbolista que lideró a la Selección hacia algunos de los títulos más importantes de su historia.

    La AFA, en tanto, eligió despedirlo desde el lugar más representativo de la camiseta: el escudo que Messi llevó sobre el pecho durante una etapa inolvidable para el fútbol argentino.

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