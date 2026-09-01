El día después del anuncio de retiro, la AFA busca organizar un partido para que Lionel Messi se despida de la Selección

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección argentina este lunes a través de una extensa y emotiva carta. Inmediatamente, los fanáticos comenzaron a preguntarse si había alguna posibilidad de despedirlo dentro de una cancha. Aunque hay un plan para que eso pueda ocurrir, por el momento la organización tiene más dudas que certezas.

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Desde la AFA hay voluntad de organizar este partido homenaje para el rosarino. Sin embargo, la última palabra la tendrá el propio Messi: todo dependerá de su disponibilidad de tiempos y, además, de su estado anímico, teniendo en cuenta que hace tan solo unas semanas sufrió la muerte de su papá, Jorge.

Lo cierto es que durante septiembre habrá una Fecha FIFA ampliada: las selecciones podrán organizar partidos entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre.

Aunque la Selección argentina tenía la chance de hacer una gira por China, esta opción quedó absolutamente descartada después del retiro de Messi.

Desde AFA pueden organizar hasta cuatro partidos en ese lapso y, aunque uno de ellos podría ser el que marque la despedida del capitán, no hay ningún avance por el momento. La decisión de Messi aún está muy fresca y no hay negociaciones en curso.

En caso de que, cuando se lo planteen, Messi dé el visto bueno para avanzar con el partido homenaje, el escenario más factible para su realización sería el Monumental por su capacidad. Sin lugar a dudas, habrá una gran demanda de entradas.

Lionel Messi se despidió de la Selección argentina con una emotiva carta

Messi anunció su retiro de la Selección argentina tras casi dos décadas en donde rompió todos los récords. “Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección”, indicó el capitán albiceleste.

En su carta de despedida, el astro rosarino no ocultó el dolor que le provocó tomar la determinación: “Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también. Siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta”, remarcó.

La noticia generó una enorme repercusión y los clubes del fútbol argentino no quedaron al margen: varios le mandaron mensajes de agradecimiento. Boca, River, Newell’s y Rosario Central fueron tan solo algunos de ellos.

Los medios del mundo entero también reflejaron esta impactante decisión que tomó el rosarino.

Además, reaccionaron una mezcla entre tristeza y orgullo los jugadores de la Selección argentina: Emiliano “Dibu” Martínez, Lisandro Martínez, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Lautaro Martínez y Leandro Paredes fueron tan solo algunos.

El posteo completo de Lionel Messi

Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…

Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.

Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).

Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos.

Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!

Gracias Dios por hacerme argentino.

¡Vamos Argentina!

*Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes.