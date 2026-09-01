UPCN cayó ante Japón B en un partidazo y buscará revancha este miércoles

UPCN San Juan Vóley tuvo su primera prueba de pretemporada y, pese a la derrota, dejó buenas sensaciones. El conjunto sanjuanino cayó 3-2 ante Japón B este lunes en su estadio, en un encuentro de alto nivel que tuvo al vigente campeón de la Liga de Vóleibol Argentina como protagonista.

UPCN Vóley vuelve al trabajo y tendrá sus primeros amistosos ante Japón B

UPCN vuelve a jugar ante su gente y abre la pretemporada frente a Japón B

El equipo dirigido por UPCN tuvo un arranque sólido y logró ponerse rápidamente 2-0 arriba. Con potencia en ataque, buenas respuestas defensivas y firmeza en el bloqueo, el conjunto sanjuanino consiguió controlar los dos primeros sets y quedó a un paso de quedarse con el amistoso.

Sin embargo, Japón B comenzó a encontrarle la vuelta al partido. A partir de una defensa más efectiva y mejores respuestas en ataque, el seleccionado japonés ganó terreno y descontó en el tercer set.

El desgaste comenzó a hacerse sentir en UPCN, que lleva apenas tres semanas de trabajo de pretemporada. Japón aprovechó el momento, ganó también el cuarto parcial y llevó la definición al tie break.

En el quinto set, el conjunto asiático terminó imponiéndose 15-10 para completar la remontada y quedarse con el triunfo por 3-2.

Los parciales fueron: Japón B 3 - UPCN 2 (26-28, 21-25, 25-16, 25-23 y 15-10).

El encuentro contó además con un muy buen marco de público en el estadio de UPCN, que pudo disfrutar de un duelo internacional de alto nivel entre el seleccionado japonés y el actual campeón del vóleibol argentino.

UPCN y Japón B vuelven a enfrentarse este miércoles

La serie de amistosos tendrá su segundo capítulo este miércoles 2 de septiembre, nuevamente en el estadio de UPCN.

El partido comenzará a las 21.30 y tendrá entrada libre y gratuita, por lo que los hinchas sanjuaninos podrán volver a disfrutar de una nueva prueba del equipo de cara a la próxima temporada.