UPCN cayó ante Japón B en un partidazo y buscará revancha este miércoles

UPCN San Juan Vóley tuvo su primera prueba de pretemporada y, pese a la derrota, dejó buenas sensaciones. El conjunto sanjuanino cayó 3-2 ante Japón B este lunes en su estadio, en un encuentro de alto nivel que tuvo al vigente campeón de la Liga de Vóleibol Argentina como protagonista.
El equipo dirigido por UPCN tuvo un arranque sólido y logró ponerse rápidamente 2-0 arriba. Con potencia en ataque, buenas respuestas defensivas y firmeza en el bloqueo, el conjunto sanjuanino consiguió controlar los dos primeros sets y quedó a un paso de quedarse con el amistoso.
Sin embargo, Japón B comenzó a encontrarle la vuelta al partido. A partir de una defensa más efectiva y mejores respuestas en ataque, el seleccionado japonés ganó terreno y descontó en el tercer set.
El desgaste comenzó a hacerse sentir en UPCN, que lleva apenas tres semanas de trabajo de pretemporada. Japón aprovechó el momento, ganó también el cuarto parcial y llevó la definición al tie break.
En el quinto set, el conjunto asiático terminó imponiéndose 15-10 para completar la remontada y quedarse con el triunfo por 3-2.
Los parciales fueron: Japón B 3 - UPCN 2 (26-28, 21-25, 25-16, 25-23 y 15-10).
El encuentro contó además con un muy buen marco de público en el estadio de UPCN, que pudo disfrutar de un duelo internacional de alto nivel entre el seleccionado japonés y el actual campeón del vóleibol argentino.
UPCN y Japón B vuelven a enfrentarse este miércoles
La serie de amistosos tendrá su segundo capítulo este miércoles 2 de septiembre, nuevamente en el estadio de UPCN.
El partido comenzará a las 21.30 y tendrá entrada libre y gratuita, por lo que los hinchas sanjuaninos podrán volver a disfrutar de una nueva prueba del equipo de cara a la próxima temporada.