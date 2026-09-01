    • 1 de septiembre de 2026 - 07:23

    UPCN cayó ante Japón B en un partidazo y buscará revancha este miércoles

    El Gremial perdió 3-2 ante Japón B en su primer amistoso de pretemporada. UPCN ganaba 2-0, pero el seleccionado asiático reaccionó y se impuso en el tie break.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    UPCN San Juan Vóley tuvo su primera prueba de pretemporada y, pese a la derrota, dejó buenas sensaciones. El conjunto sanjuanino cayó 3-2 ante Japón B este lunes en su estadio, en un encuentro de alto nivel que tuvo al vigente campeón de la Liga de Vóleibol Argentina como protagonista.

    Leé además

    UPCN San Juan Vóley jugará este lunes su primer amistoso de pretemporada ante Japón B.

    UPCN vuelve a jugar ante su gente y abre la pretemporada frente a Japón B
    upcn voley vuelve al trabajo y tendra sus primeros amistosos ante japon b

    UPCN Vóley vuelve al trabajo y tendrá sus primeros amistosos ante Japón B

    El equipo dirigido por UPCN tuvo un arranque sólido y logró ponerse rápidamente 2-0 arriba. Con potencia en ataque, buenas respuestas defensivas y firmeza en el bloqueo, el conjunto sanjuanino consiguió controlar los dos primeros sets y quedó a un paso de quedarse con el amistoso.

    Sin embargo, Japón B comenzó a encontrarle la vuelta al partido. A partir de una defensa más efectiva y mejores respuestas en ataque, el seleccionado japonés ganó terreno y descontó en el tercer set.

    El desgaste comenzó a hacerse sentir en UPCN, que lleva apenas tres semanas de trabajo de pretemporada. Japón aprovechó el momento, ganó también el cuarto parcial y llevó la definición al tie break.

    En el quinto set, el conjunto asiático terminó imponiéndose 15-10 para completar la remontada y quedarse con el triunfo por 3-2.

    Los parciales fueron: Japón B 3 - UPCN 2 (26-28, 21-25, 25-16, 25-23 y 15-10).

    El encuentro contó además con un muy buen marco de público en el estadio de UPCN, que pudo disfrutar de un duelo internacional de alto nivel entre el seleccionado japonés y el actual campeón del vóleibol argentino.

    UPCN y Japón B vuelven a enfrentarse este miércoles

    La serie de amistosos tendrá su segundo capítulo este miércoles 2 de septiembre, nuevamente en el estadio de UPCN.

    El partido comenzará a las 21.30 y tendrá entrada libre y gratuita, por lo que los hinchas sanjuaninos podrán volver a disfrutar de una nueva prueba del equipo de cara a la próxima temporada.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Ignacio Turcumán fue otro de los representantes sanjuaninos que se destacó. 

    Hipismo: Juan Bautista Jaled se quedó con el Gran Premio Aniversario del Jockey Club San Juan

    Por Redacción Diario de Cuyo
    el dia despues del anuncio de retiro, la afa busca organizar un partido para que lionel messi se despida de la seleccion

    El día después del anuncio de retiro, la AFA busca organizar un partido para que Lionel Messi se despida de la Selección

    Por Redacción Diario de Cuyo
    alianza manda, desamparados quiere descontar y el clausura sanjuanino entra en zona caliente con la fecha 12

    Alianza manda, Desamparados quiere descontar y el Clausura sanjuanino entra en zona caliente con la fecha 12

    Por Redacción Diario de Cuyo
    tomas ferrandiz y ese gran sueno llamado seleccion nacional de judo

    Tomás Ferrandiz y ese gran sueño llamado selección Nacional de Judo

    Por Ariel Poblete