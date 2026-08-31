El mundo reaccionó al retiro de Messi de la Selección: sorpresa, emoción y hasta una chicana

Lionel Messi anunció este lunes su retiro definitivo de la Selección Argentina y puso punto final a una historia de dos décadas con la camiseta albiceleste. La noticia, que llegó después de la consagración en el Mundial 2026 frente a España, provocó una inmediata repercusión en los principales medios deportivos del mundo.

La decisión del capitán, de 39 años, sorprendió a millones de fanáticos y rápidamente se convirtió en una de las noticias deportivas más importantes de la jornada. Sus compañeros de la Selección Argentina utilizaron las redes sociales para despedirlo con mensajes cargados de afecto y reconocimiento.

En España, el diario Marca reflejó el impacto de la noticia con un contundente título: “Bombazo: Messi se retira de la selección argentina” . El medio español puso el foco en el final de una era para el seleccionado campeón del mundo.

Desde Inglaterra, The Sun eligió un tono diferente y aprovechó el antecedente de 2016, cuando Messi había anunciado su retiro después de perder la final de la Copa América Centenario ante Chile y luego revirtió su decisión.

“Lionel Messi se retira de la Selección DE NUEVO” , publicó el diario británico, que además calificó al argentino como una leyenda y destacó el carácter emotivo de su anuncio tras la muerte de su padre.

La mayoría de los portales internacionales, en cambio, puso el acento en las palabras elegidas por Messi para comunicar su decisión. Una de las frases que más repercusión tuvo fue: “Me vacié, ya no tengo más para dar”.

El mensaje fue interpretado como el cierre definitivo de un ciclo que tuvo prácticamente todos los capítulos posibles: desde las frustraciones y las finales perdidas hasta la conquista de la Copa América, la esperada consagración mundial en Qatar y, finalmente, el título en el Mundial 2026.

La AFA ya piensa en su despedida

Dentro de la Asociación del Fútbol Argentino, el anuncio no habría generado una sorpresa absoluta. La edad de Messi y el contexto personal que atraviesa después de la muerte de su padre eran factores que hacían prever que su despedida podía producirse en cualquier momento.

La primera ventana de amistosos posterior al Mundial está prevista entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre de 2026, aunque todavía no están definidos los rivales.

En ese contexto surgió una propuesta que ilusiona a los hinchas: organizar un partido homenaje para Messi en el estadio Monumental, la casa de River Plate. La iniciativa ya está sobre la mesa, aunque la realización dependerá fundamentalmente de la voluntad del propio futbolista. También se analiza la posibilidad de que Argentina realice una gira por China durante esa ventana internacional.