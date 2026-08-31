La mamá de Messi habló tras el retiro de su hijo: "Sigo llorando"

El anuncio de Lionel Messi de su retiro de la Selección Argentina golpeó especialmente a su familia. Minutos después de que el capitán hiciera pública la decisión, Celia Cuccittini habló con Adrián Pallares y no pudo contener la emoción al referirse al momento que atraviesan junto a sus hijos y nietos.

El mundo reaccionó al retiro de Messi de la Selección: sorpresa, emoción y hasta una chicana

La mamá del futbolista envió un mensaje al conductor de Intrusos, que fue leído al aire mientras transcurría el programa. Sus palabras reflejaron la tristeza que generó la despedida de Messi, aunque también dejó en claro que la prioridad para la familia es que el astro pueda estar bien.

“Hola Adri, los estoy mirando y sigo llorando. Aunque ya lo sabíamos, estamos toda la familia muy tristes. Pero lo importante es que él sea feliz” , expresó Celia.

En medio de la emoción por la decisión de su hijo, Celia también recordó a Jorge Messi , quien falleció recientemente y fue una figura fundamental en la carrera del capitán argentino.

La madre de Lionel contó una frase que su esposo solía repetir al imaginar el día en que su hijo dejara de jugar para la Selección.

“El papá siempre decía: ‘¿Qué voy a hacer cuando no juegue más?’. Y pasó todo junto, increíble”, recordó Celia, visiblemente conmovida.

La frase adquirió todavía más peso después de que el propio Messi revelara en su carta de despedida que la pérdida de su padre terminó de confirmar una decisión que ya venía pensando desde hacía tiempo.

Una decisión que Messi ya había tomado

El capitán explicó que escribió su mensaje de despedida el 21 de julio, dos días después de la final del Mundial 2026, aunque decidió esperar para hacerlo público.

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento”, escribió Messi, quien aseguró que siempre dejó todo por la camiseta argentina.

También explicó que siente que llegó el momento de dar un paso al costado y permitir que las nuevas generaciones tengan su oportunidad.

“Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, manifestó.

Para Celia, sin embargo, el dolor por la despedida se mezcla con el orgullo por todo lo que su hijo consiguió con la camiseta argentina. Después de más de 20 años, títulos, derrotas y momentos inolvidables, Lionel Messi cerró una etapa que marcó para siempre la historia del fútbol argentino.

Y en medio de las lágrimas, su mamá resumió el sentimiento familiar: “Lo importante es que él sea feliz”.