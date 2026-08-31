    • 31 de agosto de 2026 - 14:01

    Lionel Messi se retiró de la Selección y las redes se llenaron de memes

    El anuncio del capitán generó una ola de publicaciones en redes sociales. Entre imágenes desconsoladas, recuerdos y algo de humor, los hinchas intentaron procesar el final de una era.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La noticia que ningún hincha argentino quería leer finalmente llegó. Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina y las redes sociales reaccionaron de inmediato. Esta vez, los memes no estuvieron cargados de burlas ni tuvieron como objetivo provocar risas: fueron una manera de expresar el desconcierto, la tristeza y el desgarro que provocó la despedida del capitán.

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    El anuncio del rosarino, después de más de dos décadas con la camiseta albiceleste, generó una catarata de publicaciones. Fotos de Messi llorando, imágenes de hinchas desconsolados, escenas de sus momentos más importantes con Argentina y referencias a distintas etapas de su carrera aparecieron una detrás de otra.

    La decisión de Messi llega además en un momento especialmente doloroso para el futbolista. El capitán atraviesa el duelo por la muerte de su padre, Jorge Messi, una pérdida que, según contó en su propio mensaje, terminó de convencerlo de hacer pública una decisión que ya había comenzado a tomar después de la final del Mundial 2026.

    Los memes como una forma de procesar la despedida

    En X, Instagram y otras redes, los usuarios encontraron en los memes una forma de ponerle palabras a una noticia difícil de asimilar. Algunos recurrieron a imágenes de películas, personajes llorando o escenas de profunda tristeza para representar lo que significó enterarse del adiós.

    Pero también hubo lugar para ese humor tan característico de las redes argentinas. No se trató de reírse de Messi ni de su decisión, sino de buscar una manera de sobrellevar el impacto de una noticia que para muchos todavía resulta imposible de procesar.

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