El legado de Messi no se mide en títulos

Un día tristísimo , ese que nadie quería que llegue pero que el implacable paso del tiempo hace irremediable. El anuncio de Lionel Messi marcando el cierre de su etapa en la Selección argentina deja un vacío imposible de llenar en lo deportivo, pero abre una dimensión monumental en el plano humano.

Lionel Messi se retiró de la Selección y las redes se llenaron de memes

Es que, más allá de los goles inolvidables, los títulos internacionales y las noches mágicas que hicieron vibrar a millones, la huella más profunda que el capitán deja en el país no se mide en copas ni en estadísticas, sino en la mirada desbordada de admiración de millones de niños y jóvenes que crecieron viéndolo vestir la camiseta albiceleste.

Para toda una generación, Messi no fue solo el mejor futbolista del planeta, sino la encarnación viva de una lección fundamental: la grandeza no radica en no caer nunca, sino en la valentía inagotable de levantarse cada vez.

Durante años, esos chicos vieron a su ídolo tropezar, sufrir derrotas dolorosas, enfrentar críticas impiadosas y cargar sobre sus espaldas el peso de un país futbolero. Y sin embargo, la respuesta de Lionel ante cada adversidad siempre fue la misma: volver a intentarlo . Por eso los más chicos lo defendieron a muerte, sin grises, como debe ser cuando se ama.

Esa perseverancia pura y silenciosa transformó el fútbol en una escuela de vida. Lionel enseñó a los más jóvenes que los sueños verdaderos no entienden de atajos ni de rendiciones prematuras. Mostró que la gloria no llega por un golpe de suerte, sino como el fruto del esfuerzo constante, la humildad en la victoria y el temple en la derrota.

Cuando finalmente tocó el cielo en Qatar, la alegría colectiva tuvo un sabor distinto para la Argentina, porque vieron ganar al tipo que nunca se dio por vencido, validando la idea de que la constancia termina recompensando a quienes insisten con el corazón.

Hoy, al despedirse de la camiseta de sus amores, Messi deja un legado intacto en los potreros, en las plazas, en las escuelas y en cada rincón donde un chico patea una pelota vistiendo la diez con su nombre.

Un tipo normal con un talento extraordinario, que hizo de sus formas -siempre correctas- una manera de transmitir valores. Messi no debía ser ejemplo de nada -como alguna vez dijo Maradona cuando le cuestionaban sus acciones fuera de la cancha-, pero se encargó de serlo, sin extravagancias, con la simpleza de alguien que entendió que sus gestos generaban en el otro andanadas de emociones.

Se retira de la Selección con títulos, pero su legado es incalculable y son los más jóvenes los que abrazaron sus enseñanzas.