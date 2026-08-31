Messi le puso punto final a su historia con la Selección y emocionó con un video

El capitán argentino confirmó su retiro y acompañó el anuncio con un repaso de su historia con la Albiceleste, desde las juveniles hasta los títulos más importantes.

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección argentina tras casi dos décadas en donde rompió todos los récords. Además, compartió un video mostrando toda su trayectoria en el seleccionado: su paso por las juveniles, las finales perdidas y la gloria de los últimos años.

En su carta de despedida, el astro rosarino no ocultó el dolor que le provocó tomar la determinación: “Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también. Siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta”, remarcó.

El ’10′ explicó que el desgaste físico y el recambio generacional fueron factores determinantes para dar un paso al costado. “Queda poco y se van cerrando etapas. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, confesó la leyenda de 39 años.