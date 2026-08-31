Del "se terminó para mí" al adiós definitivo de Messi con la Selección: todos los títulos que conquistó el 10

A veces el fútbol tarda, golpea, empuja al límite y recién después devuelve. Por eso la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina no se parece a ninguna otra. Porque para entender este final hay que volver atrás, a aquella madrugada de 2016 en la que, devastado por otra final perdida ante Chile, soltó una frase que recorrió el mundo: “Se terminó para mí la Selección” . Entonces parecía una herida abierta. Diez años después, esas mismas palabras vuelven, pero ya no desde la frustración: ahora sí se terminó de verdad, aunque con la historia completamente reescrita.

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Messi estuvo a nada de irse cuando todavía sentía que la camiseta argentina le devolvía más dolor que gloria. Había perdido la final de la Copa América 2007, la del Mundial 2014, la de la Copa América 2015 y la de la Copa América Centenario 2016. Había llorado, había soportado críticas feroces y había quedado marcado por una generación que parecía condenada a quedarse en la orilla. Pero volvió. Y esa decisión cambió todo.

Lo que vino después fue, en muchos sentidos, una de las historias de superación más grandes que dio el deporte argentino. Porque Messi no sólo regresó: resistió . Siguió jugando, siguió liderando, siguió poniendo el cuerpo y el talento hasta que el fútbol finalmente le devolvió todo lo que le debía. Primero llegó la noche del Maracaná, cuando Argentina venció a Brasil y cortó una sequía de 28 años sin títulos. Después aparecieron la Finalissima, el Mundial de Qatar y una nueva Copa América. AFA resume ese recorrido de manera contundente: con la Selección, Messi ganó el Mundial Sub 20 de 2005, la medalla de oro en Beijing 2008, la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial 2022 y la Copa América 2024.

Y si algo vuelve todavía más potente este cierre es el contraste entre aquel Messi roto de 2016 y el Messi eterno que terminó levantando todo. Lo que en un momento parecía una historia de frustración terminó convertido en una colección de noches imborrables. Bajo el ciclo de Lionel Scaloni, la Selección argentina consiguió cuatro títulos y cambió su lugar en la historia reciente, con Messi como bandera absoluta de ese tiempo ganador.

Los títulos que Messi ganó con la Selección Mayor

1. Messi con la Copa América 2021

En el Maracaná, Messi levantó por fin su primer gran título con la Selección mayor y rompió una sequía histórica para Argentina.

2. Messi con la Finalissima 2022

En Wembley, Argentina goleó a Italia y Messi sumó otra consagración que confirmó que aquella Selección ya no se detenía.

3. Messi con la Copa del Mundo de Qatar 2022

La imagen soñada por generaciones: Messi campeón del mundo con la camiseta argentina.

4. Messi con la Copa América 2024

Ya campeón de todo, el capitán volvió a ganar con la Albiceleste y agrandó todavía más su legado.

Incluso en los números, la dimensión de su huella resulta inmensa. AFA ya lo tenía registrado en noviembre de 2024 como el máximo goleador histórico de la Selección argentina con 112 goles, muy por encima de Gabriel Batistuta, y durante 2026 además alcanzó la barrera de los 200 partidos con la camiseta albiceleste antes de seguir sumando presencias en el Mundial.

Por eso esta despedida duele distinto. No duele como en 2016, cuando parecía que la historia se rompía antes de tiempo. Duele porque ahora sí se baja el hombre que lo ganó todo, el que transformó la angustia en gloria y la crítica en admiración total. El mismo que alguna vez sintió que la Selección le cerraba la puerta, terminó convertido en su rostro más eterno.

El final, además, vuelve inevitablemente sobre su último gran desafío. Argentina llegó hasta la final del Mundial 2026 y cayó ante España por 1-0 en tiempo suplementario. No hubo bicampeonato, pero sí otra muestra de competitividad y de vigencia de un equipo que siguió peleando hasta el final, con Messi al frente.

Antes de la gloria con la Mayor, Messi también fue campeón con las juveniles

Mucho antes de levantar la Copa América, la Finalissima y el Mundial con la Selección mayor, Lionel Messi ya había empezado a construir su historia con la camiseta argentina desde las categorías juveniles. Su primer gran título llegó en 2005, cuando fue campeón del Mundial Sub 20 de Países Bajos, torneo en el que además terminó como máximo goleador y fue elegido como el mejor jugador del certamen.

Tres años después llegó otra consagración. En los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, Messi integró el seleccionado argentino que consiguió la medalla de oro tras vencer a Nigeria en la final. Fue el segundo título de su carrera con la Albiceleste y otro capítulo temprano de una relación que, muchos años después, terminaría convirtiéndolo en campeón de todo.

Lionel Messi fue campeón del Mundial Sub 20 de 2005 y terminó el torneo como una de las grandes figuras de Argentina.

En los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, Messi consiguió su segundo título con la camiseta argentina.

Y acaso ahí está la verdadera dimensión de su despedida. Messi no se va sólo como campeón del mundo, bicampeón de América, ganador de la Finalissima, oro olímpico y campeón Sub 20. Se va como el símbolo de una revancha completa. Como el jugador que estuvo a un paso de cerrar su vínculo con la Selección desde el dolor, pero eligió quedarse para transformarlo en una de las historias más emocionantes del deporte. Del “se terminó para mí” al adiós definitivo hubo diez años, seis títulos y una eternidad de amor con la camiseta argentina.