El día que nadie quería que llegara: Lionel Messi anunció su retiro de la Selección argentina

Esta vez no hubo lugar para las especulaciones. Lionel Messi puso en palabras la noticia que durante años el fútbol argentino intentó postergar: se terminó su historia como jugador de la Selección argentina . El capitán eligió sus redes sociales y una extensa carta para despedirse de la camiseta que marcó más de dos décadas de su vida.

El mensaje llegó este lunes y rápidamente sacudió al mundo del fútbol. Messi contó que la decisión no fue impulsiva. La había empezado a procesar después del Mundial 2026 y reconoció que tomarla le “duele en el alma” , aunque entiende que llegó el momento de cerrar la etapa.

Pero detrás del anuncio había una historia todavía más íntima. Al final de la carta, el rosarino reveló que había escrito esas palabras el 21 de julio, apenas dos días después de la final del Mundial frente a España , cuando Argentina quedó a las puertas del bicampeonato. Durante más de un mes guardó el texto. La muerte de su padre, Jorge Messi, ocurrida el 8 de agosto en Rosario a los 68 años, terminó de reafirmar una decisión que ya venía madurando.

En el texto, Messi volvió sobre una constante de toda su relación con la Albiceleste: el esfuerzo. Remarcó que dejó todo por la camiseta no únicamente durante los años de títulos, sino también en aquellos tiempos en los que las derrotas, las finales perdidas y las críticas parecían alejarlo de aquello que finalmente consiguió.

Su despedida también dejó una de las frases que mejor sintetiza cómo atraviesa este momento: “Me vacié, ya no tengo más para dar”. El capitán explicó además que observa una nueva generación preparada para ocupar un lugar y que entiende que ahora les corresponde a otros continuar el camino.

No fue solamente una despedida del fútbol internacional. Messi les habló a quienes lo acompañaron durante todos esos años: su familia, compañeros, entrenadores, dirigentes y, especialmente, los hinchas. Agradeció el cariño recibido y admitió que extrañará vivir desde adentro aquello que, a partir de ahora, le tocará experimentar desde otro lugar: como un argentino más siguiendo a la Selección.

De las lágrimas a la gloria y, finalmente, al adiós

La carta cierra un recorrido que estuvo lejos de ser lineal. Messi pasó de aquel joven que comenzó a vestir la camiseta argentina en 2005 a convertirse en su capitán, máximo goleador y principal referente. También atravesó derrotas que pusieron en duda su continuidad, hasta encabezar la etapa más exitosa de su historia con la Selección.

Llegaron la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar y una nueva Copa América en 2024. En 2026 todavía tuvo una última oportunidad mundialista y llevó a Argentina nuevamente hasta la final. Para entonces ya había superado los 200 partidos con la Albiceleste y los 120 goles, registros que dimensionan una trayectoria difícil de repetir.

Sin embargo, en su despedida no eligió los números. Eligió hablar del orgullo, de los compañeros, de la gente, de su familia y de una camiseta que lo acompañó durante prácticamente toda su carrera. Y terminó la carta con una frase sencilla, quizás la más representativa de todas: “Gracias Dios por hacerme argentino”.

Messi ya no estará dentro de la cancha cuando vuelva a sonar el himno y la Selección salga a jugar. Él mismo explicó cuál será su nuevo lugar: afuera, alentando como tantas veces lo hicieron millones por él. El 10 se retira de la Argentina; la historia que dejó con esa camiseta, en cambio, queda para siempre.