River vendió a Joaquín Freitas a Flamengo por US$15 millones

River cerró una de las ventas más importantes de su mercado de pases. Joaquín Freitas fue transferido a Flamengo a cambio de US$15 millones por el 80% de su ficha , en una operación que además contempla bonos por objetivos. El juvenil ya viajó a Río de Janeiro para realizarse la revisión médica y firmar su contrato con el club brasileño.

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El Millonario conservará el 20% de los derechos económicos del atacante, una decisión que podría generarle nuevos ingresos si Flamengo lo vende en el futuro. Además, River deberá abonarle US$1 millón a Acassuso , club en el que se formó Freitas, según lo pactado cuando lo incorporó a sus inferiores.

La salida se resolvió con rapidez durante el fin de semana. Flamengo había avanzado con varias propuestas y el propio futbolista manifestó su intención de aceptar el desafío deportivo en Brasil, una postura que terminó siendo determinante para destrabar la negociación. El club carioca le ofrecerá un contrato por cinco años.

Freitas ya no sumó minutos en la victoria de River ante Banfield. Tras el encuentro se despidió del plantel y este lunes partió rumbo a Brasil para completar los últimos pasos antes de convertirse oficialmente en refuerzo del Mengao.

El delantero tuvo un paso breve por la Primera División del Millonario. Disputó 30 partidos oficiales, fue titular en 12 oportunidades, ingresó desde el banco en otras 18 y convirtió un gol , precisamente ante Banfield. Además, registró dos asistencias .

Su debut se produjo en noviembre de 2025 ante Vélez. Marcelo Gallardo fue quien lo promovió al plantel profesional y luego, con Eduardo Coudet, encontró mayor continuidad, aunque en varios encuentros terminó jugando más abierto sobre la derecha que como delantero de área.

En el balance de sus 30 presentaciones con River, el equipo consiguió 14 victorias, siete empates y nueve derrotas.

Freitas habló antes de despedirse de River

Antes de viajar, el juvenil hizo referencia a su paso por Núñez y reconoció que durante el ciclo de Coudet debió adaptarse a una función diferente a la que estaba acostumbrado.

“Me tocó jugar en una posición que no era la mía”, explicó, aunque remarcó que siempre buscó aportar donde el entrenador lo necesitara. También aseguró que se marcha agradecido con el técnico y su cuerpo técnico.

Freitas sostuvo además que su experiencia en River fue positiva y destacó tanto al club como a los hinchas. Ahora tendrá su primera experiencia fuera del fútbol argentino en uno de los clubes más poderosos del continente.

La operación representa un ingreso significativo para River por un futbolista de solo 19 años y con apenas un gol en Primera, aunque el club decidió reservarse una quinta parte de su pase apostando a una futura revalorización en Brasil.